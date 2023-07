Z prvých rozjázd K1 postúpilo päť slovenských lodí

Bratislava 20. júla (TASR) - Päť slovenských lodí postúpilo do semifinále K1 z prvých rozjázd na MEJ a do 23 rokov vo vodnom slalome v Čunove. Najlepšie umiestnenie v kategórii juniorov dosiahol spomedzi domácich pretekárov Richard Rumanský, ktorý obsadil desiatu pozíciu.



Okrem Rumanského postúpili aj Jakub Ševčík a Daniel Hodas-Pauer, spomedzi žien to boli Stanislava Ďuratná a Simona Blaščíková. Tá obsadila dvanáste miesto a postúpila s náskokom vyše 3,5 sekundy napriek trom chybám. Dotyky mala na deviatke, jedenástke i šestnástke. Okrem nej mal trestné sekundy spomedzi postupujúcich Slovákov len Rumanský, za chybu na červenej sedmičke. Druhé rozjazdy žien sú na programe o 14.25 h a slovenské zastúpenie v semifinále sa pokúsi skompletizovať Petronela Ižová.