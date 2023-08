Z rozjázd postúpili do semifinále C1 všetky slovenské lode

La Seu 31. augusta (TASR) - Všetky slovenské lode postúpili na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom La Seu do semifinále C1. Matej Beňuš a Alexander Slafkovský sa kvalifikovali už z prvých rozjázd, následne ich v druhej časti doplnil aj tretí slovenský zástupca medzi mužmi Marko Mirgorodský. Ich krajanky Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská si taktiež vybojovali semifinálovú účasť v rovnakej disciplíne.



Pre slovenských reprezentantov je to zároveň interná nominácia o štart na OH 2024 v Paríži.



Beňuš finišoval v prvej rozjazde na tretej priečke s odstupom 1,14 sekundy za víťazom Lukom Božičom zo Slovinska. V rovnakej jazde uspel aj Slafkovský, ktorý obsadil 16. miesto (+8,10 s). Trojicu postupujúcich Slovákov skompletizoval v druhej rozjazde Mirgorodský, ktorý skončil druhý, keď zaostal iba za Španielom Luisom Fernandezom (+1,29).



Medzi ženami Paňková finišovala pätnásta s mankom 7,45 s na prvú Austrálčanku Jessicu Foxovú. Z prvej časti prenikla do semifinále aj Luknárová, ktorá obsadila poslednú postupujúcu 20. priečku (+9,31). Postup všetkých slovenských lodí spečatila v druhej jazde Stanovská, ktorá prišla do cieľa štvrtá so stratou 7,08 s na Francúzku Marjorie Delassusovú.



Semifinále žien je na programe v piatok o 14.00 SELČ, muži vyštartujú do boja o finálové miestenky o 15.05.