Z tímu Red Bull odchádza dlhoročný poradca Helmut Marko
Nedeľňajšia záverečná Veľká cena Abú Zabí urýchlila moje rozhodnutie, povedal.
Autor TASR
Salzburg 9. decembra (TASR) - Z tímu F1 Red Bull odchádza jeho dlhoročný poradca Helmut Marko. Osemdesiatdvaročný Rakúšan bol pri všetkých štyroch tituloch majstra sveta Maxa Verstappena. Piatykrát za sebou sa Holanďanovi triumfovať nepodarilo, keď v poradí jazdcov skončil o dva body za Britom Landom Norrisom.
„Nedeľňajšia záverečná Veľká cena Abú Zabí urýchlila moje rozhodnutie. Titul nám ušiel o dva body a povedal som si, že nastal ten správny čas ukončiť dlhú, intenzívnu a úspešnú kapitolu. Tímu Red Bull želám iba to najlepšie a som presvedčený, že v roku 2026 bude bojovať o prvenstvo v Pohári jazdcov i konštruktérov," citovala Marka agentúra DPA.
