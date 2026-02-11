< sekcia Šport
Za bitku v zápase Detroitu s Charlotte potrestala liga 4 hráčov
Krídelník Detroitu Isaiah Stewart dostal stopku na sedem zápasov, pri treste liga zohľadnila jeho incidenty z minulosti a fakt, že v inkriminovanej situácii vybehol z lavičky.
Autor TASR
New York 11. februára (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej súťaže NBA potrestalo štvoricu hráčov za bitku v stretnutí Detroit Pistons a Charlotte Hornets.
Krídelník Detroitu Isaiah Stewart dostal stopku na sedem zápasov, pri treste liga zohľadnila jeho incidenty z minulosti a fakt, že v inkriminovanej situácii vybehol z lavičky. Pistons okrem toho bude v najbližších dvoch dueloch chýbať ešte pivot Jalen Duren.
Zhodne po štyri stretnutia si musia odsedieť hráči Charlotte Miles Bridges a Moussa Diabate. Informovala agentúra AFP.
