Za bitku v zápase Detroitu s Charlotte potrestala liga 4 hráčov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Krídelník Detroitu Isaiah Stewart dostal stopku na sedem zápasov, pri treste liga zohľadnila jeho incidenty z minulosti a fakt, že v inkriminovanej situácii vybehol z lavičky.

Autor TASR
New York 11. februára (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej súťaže NBA potrestalo štvoricu hráčov za bitku v stretnutí Detroit Pistons a Charlotte Hornets.

Krídelník Detroitu Isaiah Stewart dostal stopku na sedem zápasov, pri treste liga zohľadnila jeho incidenty z minulosti a fakt, že v inkriminovanej situácii vybehol z lavičky. Pistons okrem toho bude v najbližších dvoch dueloch chýbať ešte pivot Jalen Duren.

Zhodne po štyri stretnutia si musia odsedieť hráči Charlotte Miles Bridges a Moussa Diabate. Informovala agentúra AFP.
