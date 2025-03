Za brankárske zákroky vyzbierali 14.500 eur, sumu zvýši dražba dresov

Bratislava 10. marca (TASR) - V rámci druhého pokračovania projektu najvyššej futbalovej súťaže Niké ligy sa podarilo dosiahnuť sumu 14.500 eur za 29 brankárskych zákrokov v prvom kole nadstavbovej časti. Únia ligových klubov (ÚLK) pred víkendový zápasmi uviedla, že v rámci výzvy "Chyť to do svojich rúk" bude každý brankársky zákrok odmenený sumou 500 eur a pomôže občianskemu združeniu Amazonky, ktoré už vyše desať rokov spája ženy s ochorením rakoviny prsníka. Informovala o tom oficiálna stránka najvyššej slovenskej súťaže.



Išlo o druhé pokračovanie projektu "Niké liga pomáha", ktoré rozbehla ÚLK v spolupráci s titulárnym partnerom súťaže, spoločnosťou Niké. Podľa zápasových dát od spoločnosti Stats Perform, ktorá zabezpečuje oficiálne dáta zo stretnutí Niké ligy, predviedli brankári v 1. nadstavbovom kole dovedna 29 zákrokov. Na konto OZ Amazonky tak poputuje minimálne 14.500 eur.



Táto suma však ešte nie je konečná. Dresy všetkých brankárov, ktorí počas uplynulého kola nastúpili na duel, pôjdu v utorok do dražby. Ide o originálne zápasové dresy Dominika Takáča, Ľubomíra Belka, Žigu Freliha, Aleksandra Popoviča, Adama Danka, Dávida Šípoša, Viktora Budinského, Filipa Dlubáča, Andriju Katiča, Martina Junasa, Huga Jána Bačkovského a Michala Trnovského, ozdobené ružovou stužkou, symbolom boja proti rakovine prsníka. Dražbu spustia v utorok 11. marca na oficiálnej stránke Niké ligy na Facebooku. Celková výsledná suma za vydražené dresy takisto poputuje na konto OZ Amazonky.