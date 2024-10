Za Feyenoord žiaril Milambo, Hancko pri dvoch neuznaných góloch

Lisabon 24. októbra (TASR) - Výrazný podiel na stredajšom víťazstve Feyenoordu Rotterdam v Lige majstrov mal len 19-ročný stredopoliar Antoni Milambo. Ten sa na pôde Benficy Lisabon blysol dvoma gólmi. Okrem víťazného upravil aj na konečných 3:1 v zápase, v ktorom rozhodcovia neuznali celkovo tri góly. Dva padli do siete domácich s výrazným podielom slovenského obrancu Dávida Hancka.



Oba tímy mali pred týmto zápasom na konte len jednu prehru v sezóne. Pre Benficu bola tá stredajšia zrejme trpkejšia, keďže v druhom kole ligovej fázy zdolala 4:0 Atletico Madrid a neprehrala od augusta. Feyenoord zasa triumfoval dvakrát v rade na pôde súpera na kontinentálnej scéne premiérovo do roku 1971. Ako prvý skóroval v stredu Ajase Ueda po výstavnej prihrávke pred bránu od Igora Paixaoa. Šancu Benficy pri rohovom kope nevyužil na vzdialenejšej žrdi Fredrik Aursnes a sám narazil do konštrukcie brány. Na druhej strane bol blízko ku gólu Hancko, brankára Anatolija Trubina však neprekonal ani na druhý pokus a následný gól Uedu neplatil pre útočný faul. O osem minút sa presadil v obklopení protihráčov Milambo, keď prekonal Trubina strelou pomedzi nohy. Ešte pred prestávkou padol gól domácich v podaní Vangelisa Pavlidisa, ktorý neplatil pre ofsajd.



Grék mal šancu aj po polčase, dostal sa blízko k bráne z pravej strany, ale jeho pokus zneškodnil kvalitným zákrokom nohou brankár Timon Wellenreuther. Následne prišiel priamy hostí, kde opäť zakončoval Hancko - trafil žrď a loptu doklepol Gernot Trauner, aj tento gól však zrušili rozhodcovia, konkrétne VAR pre ofsajd. Jediný gól Benficy strelil v 66. minúte z brejku do odkrytej brány Kerem Aktürkoglu. Milambovi nabil v nadstavení z priameho kopu z pravej strany Paixao a mladík úspešne zakončil z prvej pomedzi hráčov k žrdi.



"Cieľ bol kompaktnosť aj bez lopty a vedieť, čo s loptou, keď ju máme. Chceli sme pressovať a zároveň byť obetaví v prospech tímu a vyťažiť výhodu z každej chvíle, nájsť priestor na prihrávke a ohroziť súpera. Dávam kredit všetkým hráčom, toto je určite skvelý výsledok proti jednému z najlepších tímov v Európe," citovali trénera hostí Briana Priskeho, ktorý vedie tím od júla, portugalské médiá. Jeho náprotivok Bruno Lage je na lavičke Benficy od septembra a vo všeobecnosti sa mu darí napriek špekuláciám ohľadom údajného manipulovania zápasov zo strany klubu. "Je to pre nás náročná prehra, vzhľadom na to, akým spôsobom sme inkasovali. Prvých desať minút sme mali navrch, no keď sme hrali vzduchom, dostali sme gól. Dobre sme vstúpili do druhého polčasu, vedeli sme, že ak skórujeme viac ako desať minút pred koncom, fanúšikovia nás potlačia. Mrzia nás inkasované góly, v defenzívne nám to dnes veľmi nešlo," zhodnotil Lage.



Jeho tím sa najbližšie prestaví v LM na pôde giganta Bayernu Mníchov, ktorý má z troch zápasov len tri body a zároveň tie najvyššie ambície. Feyenoord čaká duel proti Salzburgu, ktorý je zatiaľ bez bodu.