Za najlepšieho armádneho športovca za rok 2022 vyhlásili Vlhovú

Výsledky ankety najlepší športovci MO SR 2022



Kategória najlepší športovec MO SR 2022:



1. miesto: VLHOVÁ Petra - zjazdové lyžovanie, 638 bodov



2. miesto: SLAFKOVSKÝ Alexander - vodný slalom, 455 bodov



3. miesto: SALKAZANOV Tajmuraz - zápasenie, 429 bodov



4. miesto: JÁNY Patrik - športová streľba, 343 bodov



5. miesto: MAKOJEV Boris - zápasenie, 237 bodov



6. miesto: GRIGAR Jakub - vodný slalom, 206 bodov



7. miesto: MINTÁLOVÁ Eliška - vodný slalom, 203 bodov



8. miesto: FIALKOVÁ BÁTOVSKÁ Paulína - biatlon, 199 bodov



9. miesto: CHOCHLÍKOVÁ Monika - kick box/thajský box, 197 bodov



10. miesto: TUŽINSKÝ Juraj - športová streľba, 146 bodov





Kategória najlepší mládežník MO SR 2022:



1. miesto: MINTÁLOVÁ Eliška - vodný slalom, 135 bodov



2. miesto: MACURA Vladimír - vzpieranie, 91 bodov



3. miesto: MAŤAŠEJE Benjamín - džudo, 70 bodov





Kategória najlepší tréner MO SR 2022:



1. miesto: Erik Cap - tréner zápasenia





Uvedenie do Siene slávy VŠC DUKLA:



SANITRA Juraj - tréner biatlonu



KŇAZOVICKÝ Slavomír - rýchlostná kanoistika



GÖNCI Jozef - športová streľba



KUZMINOVA Anastasia - biatlon





Banská Bystrica 27. októbra (TASR) - Petra Vlhová obhájila prvenstvo v ankete o najlepších športovcov rezortu Ministerstva obrany SR. Triumfovala pred vodným slalomárom Alexandrom Slafkovským a zápasníkom Tajmurazom Salkazanovom. Vlhová získala v tomto roku malý krištáľový glóbus za hodnotenie slalomu a v celkovom poradí Svetového pohára alpských lyžiarok jej patrilo druhé miesto.Počas štvrtkového slávnostného večera v Štátnej opere v Banskej Bystrici ocenili desať najúspešnejších športovcov VŠC DUKLA v hlavnej kategórií, troch v kategórii mládežník a jedného trénera. Výsledky ankety vzišli z hlasovania šesťdesiatich trénerov a zamestnancov VŠC DUKLA. Vlhová získala 639 bodov, Slafkovský 455 a Salkaznov 429.V kategórii najlepší mládežník Ministerstva obrany SR za rok 2022 získala prvenstvo vodná slalomárka Eliška Mintálová, ktorá sa môže pýšiť titulom majsterky sveta do 23 rokov v kajaku, ako i majsterky Európy v K1 na domácej vode v Liptovskom Mikuláši z mája tohto roka. Najlepším armádnym trénerom sa stal kouč zápasníkov z VŠC Dukla Erik Cap.Súčasťou slávnostného večera, ktorým si VŠC Dukla Banská Bystrica pripomenulo 55. výročie svojho vzniku, bolo uvedenie štyroch významných osobností do Siene slávy. Vstúpili do nej tréner biatlonu Juraj Sanitra a bývalí športovci, rýchlostný kanoista Slavomír Kňazovický, športový strelec Jozef Gönci a biatlonistka Anastasia Kuzminová.