Za Slovan skóroval len Marcelli, recept na krízu vidí v domácej lige
Musíme sa dostať v lige na víťaznú vlnu a dať hlavy hore, uviedol Marcelli.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Nino Marcelli vidí ako riešenie krízy futbalového Slovana Bratislava víťaznú vlnu v domácej súťaži. „Belasí“ prehrali vo štvrtok vo Fínsku 1:3 s KuPS Kuopio v zápase 3. kola Konferenčnej ligy. Dvadsaťročný krídelník strelil jediný gól hostí, ktorí však napokon zostali v polovici hlavnej fázy bez bodu a znížili svoju šancu na postup do play off.
Slovan nepresvedčil výkonom v predošlom dueli KL v Alkmaari a v lige nestačil 0:1 na nováčika z Prešova. V posledných dvoch stretnutiach domácej súťaže však vyhral na pôde Komárna i Podbrezovej, ktorej káder má porovnateľnú hodnotu s KuPS. „Stáva sa to aj oveľa väčším klubom, pozrite, v akej kríze bol minulý rok Manchester City. Musíme sa dostať v lige na víťaznú vlnu a dať hlavy hore,“ uviedol Marcelli.
Po jeho góle sa hosťom darilo kombinovať, no po zvyšok zápasu v podstate prebrali opraty domáci. „Vedeli sme, že vedia hrať na tom umelom trávniku, ale úprimne som nečakal, že budeme väčšinu zápasu v bloku,“ priznal mladý útočník. Najväčšie mínus svojho tímu videl v hre strede poľa. „Nedostupovali sme ich a v strede nás prečíslovali. Tým pádom sa nám nedarilo zachytávať prihrávky. Musíme zlepšiť aj brejky, keby sme z nich dali druhý gól, mali by sme navrch,“ priblížil Marcelli priebeh stretnutia. Tréner Vladimír Weiss hovoril po dueli o absencii mentálneho lídra, ktorým bol v minulosti jeho syn (Vladimír Weiss ml.). Konkrétne riešenie krízy necháva na skúsenejších spoluhráčov aj Marcelli.
„Je to vec skúsenejších hráčov, ja sa asi nemôžem na ihrisku veľmi povyšovať.“ Jeho tím čaká najbližšie nedeľný duel proti Komárnu, po ktorom nasleduje reprezentačná pauza. Samotný Marcelli je súčasťou nominácie do 21 rokov, ktorú čakajú kvalifikačné zápasy na ME 2027 proti Kazachstanu a Anglicku. „Počas reprezentačnej pauzy sa treba dobre naladiť. Niektorí z nás budú mať povinnosti, ale viacerí si môžu oddýchnuť, takže dúfam, že to pomôže celému mužstvu,“ zhodnotil krídelník.
