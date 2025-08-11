< sekcia Šport
Zabarnyj prišiel do Francúzska skompletizovať prestup do PSG
Autor TASR
Paríž 11. augusta (TASR) - Ukrajinský futbalista Iľja Zabarnyj je blízko ku skompletizovaniu prestupu z anglického AFC Bournemouth do francúzskeho Paríža Saint-Germain. Dvadsaťdvaročný obranca musí ešte absolvovať zdravotnú prehliadku a dohodnúť si podmienky zmeny klubovej adresy.
PSG sa o reprezentanta Ukrajiny zaujímalo už pred viac ako dvoma mesiacmi, ale Bournemouth dlho odmietal ponuky na prestup jedného zo svojich kľúčových hráčov. Podľa informácií Sky Sports sa kluby dohodli na odstupnom 63 miliónov eur, konečná suma sa môže navýšiť ešte o bonusy.
Zabarnyj by mal podpísať päťročný kontrakt. Bournemouth by mal namiesto neho získať 24-ročného Bafode Diakiteho z francúzskeho Lille.
