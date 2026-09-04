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Žabka po nedohranom zápase v Brne:Nechceme aby sa to prenieslo do ligy
Kovařčík bol podľa informácii denníka Sport po tvrdom zákroku Jana Ščotku v bezvedomí. Rozhodcovia stret ako faul neposúdili.
Autor TASR
Brno 4. septembra (TASR) - Štvrtkový prípravný hokejový zápas medzi českými extraligistami Kometou Brno a Třincom sa skončil predčasne už po prvej tretine, keď krátko pred jej koncom skončil na ľade po tvrdom zákroku útočník Oceliarov Michal Kovařčík. Slovenský tréner Třinca Boris Žabka následne oznámil rozhodcom, že na druhú tretinu už jeho tím nenastúpi. Podľa vyjadrenia na webe Třinca to urobil aj preto, aby sa emócie zo zápasu nepreniesli do ligy.
Kovařčík bol podľa informácii denníka Sport po tvrdom zákroku Jana Ščotku v bezvedomí. Rozhodcovia stret ako faul neposúdili. „Dohodli sme sa a dali sme priestor rozhodcovi, nech sa pozrie na zábery s tým, že sa k tomu po pauze vrátime. Po pauze došiel rozhodca a ospravedlňoval sa, že nemá k dispozícii ani jeden záber. To by sa podľa mňa nemalo stávať,“ uviedol Žabka.
Kovařčíka však z ľadu museli odniesť na nosidlách a následne ho zo štadióna previezla sanitka do nemocnice. Hovorca Třinca neskôr informoval, že hráč je už pri vedomí a komunikuje. „Dúfame, že to nebude na dlho,“ dodal slovenský tréner.
Po zákroku sa na ľade spustila šarvátka a rozhodcovia viacero hráčov poslali na trestnú lavicu. „Toto je práve ten hlavný dôvod, kvôli ktorému sme to urobili, aby sa to neprenieslo do ligy. Nechceli sme, aby sme sa potom stretli niekde v lige a niekto sa zranil, alebo aby sa tam prenieslo niečo, čo sme práve nechceli. S trénerom domácich sme so to vysvetlili,“ dodal Žabka.
Stretnutie sa tak skončilo predčasne za stavu 0:0 a hlavný tréner a majiteľ Komety Libor Zábranský k incidentu uviedol: "Vysvetlenie hlavného trénera Třinca k nedohraniu zápasu rozumiem, chápem a rešpektujem. Rovnako ako celý náš klub. Neželáme si nič iné, než aby bol Michal Kovařčík v poriadku."
Kovařčík bol podľa informácii denníka Sport po tvrdom zákroku Jana Ščotku v bezvedomí. Rozhodcovia stret ako faul neposúdili. „Dohodli sme sa a dali sme priestor rozhodcovi, nech sa pozrie na zábery s tým, že sa k tomu po pauze vrátime. Po pauze došiel rozhodca a ospravedlňoval sa, že nemá k dispozícii ani jeden záber. To by sa podľa mňa nemalo stávať,“ uviedol Žabka.
Kovařčíka však z ľadu museli odniesť na nosidlách a následne ho zo štadióna previezla sanitka do nemocnice. Hovorca Třinca neskôr informoval, že hráč je už pri vedomí a komunikuje. „Dúfame, že to nebude na dlho,“ dodal slovenský tréner.
Po zákroku sa na ľade spustila šarvátka a rozhodcovia viacero hráčov poslali na trestnú lavicu. „Toto je práve ten hlavný dôvod, kvôli ktorému sme to urobili, aby sa to neprenieslo do ligy. Nechceli sme, aby sme sa potom stretli niekde v lige a niekto sa zranil, alebo aby sa tam prenieslo niečo, čo sme práve nechceli. S trénerom domácich sme so to vysvetlili,“ dodal Žabka.
Stretnutie sa tak skončilo predčasne za stavu 0:0 a hlavný tréner a majiteľ Komety Libor Zábranský k incidentu uviedol: "Vysvetlenie hlavného trénera Třinca k nedohraniu zápasu rozumiem, chápem a rešpektujem. Rovnako ako celý náš klub. Neželáme si nič iné, než aby bol Michal Kovařčík v poriadku."