Žabka sa ospravedlnil za hodenie fľaše do hľadiska v druhom finále

Žabku vyprovokovali domáci fanúšikovia, ktorí v závere duelu zasypali striedačku Třinca fľaškami a ďalšími predmetmi.

Třinec 20. apríla (TASR) - Tréner hokejistov Třinca Boris Žabka sa v pondelok ospravedlnil za svoje správanie v druhom zápase finálovej série českej extraligy na ľade Pardubíc, keď do hľadiska hodil jednu z tímových fľašiek.

Žabku vyprovokovali domáci fanúšikovia, ktorí v závere duelu zasypali striedačku Třinca fľaškami a ďalšími predmetmi. „Chce by som sa ospravedlniť za svoje správanie v závere nedeľňajšieho zápasu v Pardubiciach. V mojej pozícii hlavného trénera proste musím mať emócie pod kontrolou. Po tom, čo ma niekoľko predmetov zasiahlo, som sa neustrážil. Úprimne hovorím, že ma to mrzí. Takto náš klub ani samého seba prezentovať nechcem, ešte raz sa ospravedlňujem,“ uviedol pre klubový web slovenský tréner s tým, že trest od Disciplinárnej komisie je pripravený prijať.

Třinec prehral prvá dva duely na ľade Dynama 2:3 a 2:4, séria pokračuje v stredu na ľade „oceliarov“.
