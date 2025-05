Záborský a Hatala budú aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v Trenčíne

Trenčín 1. mája (TASR) - Útočník Tomáš Záborský a obranca Andrej Hatala budú aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v tíme hokejistov HK Dukla Trenčín. Extraligista o tom vo štvrtok informoval na sociálnej sieti.



Kapitán Záborský odohral v tomto ročníku pre zdravotné problémy v základnej časti najvyššej súťaže iba osem duelov s bilanciou 2+3, v play off pridal 11 stretnutí a nazbieral štyri body (2+2). „Zábor bohužiaľ pre zranenie vynechal veľkú časť minulej sezóny, čo je vždy pre hráča náročné. Po tvrdej práci sa dokázal do sezóny vrátiť, čím ukázal svoje skúsenosti a zanietenie pre hokej, čo je jeho silná stránka,“ uviedol Mário Bližňák, športový manažér Dukly.



Hatala mal v ročníku 2024/2025 na konte 50 stretnutí so ziskom osem bodov (3+5), v play off pridal 11 duelov a tri asistencie. „Haťo je kvalitný obranca, ktorého chce mať vo svojom mužstve každý, je na neho veľký spoľah. Čo je tiež dôležité, obaja chalani vyrástli v Trenčíne a majú k nášmu klubu silný vzťah. Sme radi, že ich máme v tíme,“ dodal Bližňák.