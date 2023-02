Záborský drží Poprad v hre o prvú šestku, Múčka nerobí paniku

Poprad 22. februára (TASR) - Hokejisti Popradu zaznamenali v utorkovom 40. kole Tipos extraligy druhé víťazstvo za sebou a udržali svoje šance na umiestnenie v prvej šestke. Výrazný podiel na domácom triumfe proti Novým Zámkom 5:3 mal Tomáš Záborský, ktorý strelil gól a na dva asistoval.



Tridsaťpäťročný útočník "kamzíkov" sa vrátil k forme zo začiatku sezóny a v predchádzajúcich ôsmich zápasoch nazbieral 11 bodov (5+6): "Mal som zranenie okolo Vianoc a trápil som sa zdravotne. Všetko už je v poriadku, cítim sa dobre na ľade, mám natrénované. Teším sa, že sa nám darí a konečne zostávajú formácie pokope, aj keď teraz vypadol Petr Kolouch. Vrátil som sa však k Milošovi Bubelovi, s ktorým som už hral počas sezóny. Pre hráča je výborné, keď môže hrať s rovnakými spoluhráčmi a nemusí sa to každý zápas meniť."



Popradčania uspeli aj bez útočníkov Patrika Svitanu, Nicka Jermaina, Petra Koloucha a Dávida Skokana. V pozícii kapitána bol tak práve Záborský. "Ideme od zápasu k zápasu, potrebujeme hrať svoju hru a víťaziť. Liga je však vyrovnaná, či na čele, v strede, alebo na spodku tabuľky. Každý bod je zlatý a doma by sme mali získavať tri body, keď chceme byť v šestke," povedal 35-ročný útočník, ktorý je s devätnástimi gólmi najlepší strelec tímu.



"Kamzíci" museli v tretej tretine za stavu 4:2 ubrániť aj dvojminútovú presilovú hru Nových Zámkov. "Oslabovky hráme dobre. Vieme, ako to chceme a máme hrať. Sme radi, že nám to vyšlo. Bolo ich veľa, trápime sa s tým celú sezónu, ale je zaujímavé, že máme šesťkrát viac trestných minút ako celá liga pomaly dohromady. Neviem, či to je len náhoda, no bojujeme s tým a sme radi, že sme vyhrali," konštatoval Záborský.



Útočník hostí Mário Múčka videl dôvod prehry v špeciálnych tímoch: "Myslím si, že presilovky a oslabovky rozhodujú zápasy v hokeji, ktorý sa momentálne hrá. Mali sme 8-9 početných výhod a nevystrelili sme ani desaťkrát. Musíme to zlepšiť, pretože takýmito výkonmi neuhráme veľa."



Podľa krídelníka štvrtej formácie ešte nič nie je stratené s bojom o priamu účasť vo štvrťfinále, aj keď tím klesol na siedmu priečku. "Netreba panikáriť. Tabuľka je tak nasekaná, že do posledného kola nikto nebude vedieť, kto vypadne, kto skončí v prvej šestke a aký bude víťaz základnej časti. Máme štyri zápasy, aby sme sa tam dotiahli a udržali si tú pozíciu. Tím na to máme, takže žiadna panika. Síce sme prehrali, ale teraz budeme chcieť tieto všetky štyri stretnutia vyhrať."



Poprad sa pred koncom prestupového obdobia posilnil o útočníkov Rastislava Špirka a Oleksandra Peresunka. Práve 23-ročný Ukrajinec strelil v stretnutí svoj premiérový gól, keď v druhej tretine zvýšil na 3:1 pre domácich. "Hrajú momentálne dôležitú funkciu, pretože sú súčasťou prvých dvoch formácií. Sú aj produktívni, čo je pre nás dôležité. Máme teraz celkom lazaret, veľa hráčov je zranených, alebo chorých. Sme radi, že nám pomôžu," dodal Záborský.