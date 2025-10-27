Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Záborský je novou posilou Liptovského Mikuláša

Na archívnej snímke hokejista Tomáš Záborský. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Záborský má za sebou neúspešný angažmán v Dukle Trenčín, v ktorej drese si v tejto sezóne pripísal na konto tri asistencie v 13 dueloch.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 27. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Záborský sa stal novou posilou Liptovského Mikuláša. Informovala o tom oficiálna webová stránka klubu Tipsport ligy prostredníctvom facebooku.

Záborský má za sebou neúspešný angažmán v Dukle Trenčín, v ktorej drese si v tejto sezóne pripísal na konto tri asistencie v 13 dueloch. Pre Záborského pôjde o tretie pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži, v minulosti hral aj za Poprad.
