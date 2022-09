Záborský zamieril do HK Poprad: Cieľ je zdvihnúť majstrovský pohár

Poprad 5. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský si po 16 rokoch zahrá slovenskú extraligu. Jeho novým pôsobiskom sa stal HK Poprad, s ktorým podpísal ročnú zmluvu. Klub na oficiálnej stránke informoval aj o ukončení spolupráce s kazašským útočníkom Arťomom Lichotnikovom.



Odchovanec Dukly Trenčín Záborský doteraz nastúpil v najvyššej slovenskej súťaži v 4 zápasoch v ročníku 2005/2006. Následne zamieril do zahraničia, úspešné sezóny zažil najmä vo Fínsku. Hral aj v nižších zámorských súťažiach, dve sezóny strávil v KHL, vyskúšal si aj súťaže vo Švédsku, Česku a v Nemecku. Uplynulý ročník 2021/2022 začal v drese Liberca, po 11 zápasoch zamieril do najvyššej nemeckej súťaže DEL. V drese Schwenninger Wild Wings odohral 41 zápasov s bilanciou 13 gólov a 14 asistencií. "Do Popradu ma priviedli ambície tímu a skladba kádra. Je predurčená na to, aby to bol dobrý play off tím a dotiahol to ďaleko. Toto bolo pre mňa prvoradé, pretože každý kto ma pozná vie, že nenávidím prehry a chcem iba víťaziť. Tímu chcem pomôcť hlavne mojou ofenzívou, ale viem hrať dobre aj oslabenia. Môj cieľ je vždy v každej sezóne a tíme rovnaký – zdvihnúť nad hlavu pohár," uviedol Záborský.



Vysoké očakávania od 34-ročného krídelníka neskrýval ani riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi. "S Tomášom sme boli v kontakte od skončenia uplynulej sezóny. Prejavil záujem, ale férovo povedal, že čaká na zahraničnú ponuku. Počas júla sme sa opäť spojili a odvtedy sme udržovali intenzívny kontakt, ktorý vyvrcholil podpisom zmluvy. Je to elitný strelec, máme od jeho gólovej produktivity vysoké očakávania a veríme, že nám pomôže," povedal Jurinyi.



V popradskom tíme napokon nepokračuje 28-ročný Lichotnikov, ktorý v prípravnom období nenaplnil očakávania. "Nedokázal sa dostať do prvých dvoch útokov. Zohralo v tom rolu aj nešťastné zranenie zo zápasu s Prešovom, ktoré ho limitovalo. Korektne sme sa dohodli a prajeme mu veľa šťastia v ďalšej kariére," poznamenal Jurinyi.