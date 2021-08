Záborský zamieril z Fínska do Liberca, Augusta: Špičkový útočník

Liberec 27. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Záborský si prvýkrát v kariére vyskúša českú extraligu. Na spolupráci sa dohodol s klubom Bílý Tigři Liberec, s ktorým podpísal ročnú zmluvu s opciou. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



"V Tomášovi Záborskom prichádza do tímu špičkový útočník, ktorý má veľké skúsenosti z elitných európskych súťaží a aj zo zámoria. Je to výborný strelec, ktorý počas kariéry dozrel do úlohy univerzálneho útočníka so schopnosťami viesť tím. V nedávnych sezónach patril k najlepšie bodujúcim hráčom svojho tímu a my si od neho sľubujeme zvýšenie útočného potenciálu tímu. Tomáš túži po tímovom úspechu a ja verím, že zapadne do našej organizácie a pomôže nám na ľade aj mimo neho," povedal športový manažér Patrik Augusta pre klubovú stránku.



Na súpiske libereckého tímu figurujú aj Záborského krajania obrancovia Michal Ivan a Mislav Rosandič a útočníci Dávid Gríger a Martin Faško-Rudáš.



Záborského profesionálna kariéra sa od roku 2006 odvíjala v zahraničných súťažiach. Tri sezóny pôsobil v nižších zámorských ligách, celkovo 9 ročníkov odohral v najvyšších súťažiach vo Fínsku, dve v KHL a jednu vo Švédsku. V sezóne 2020/2021 bol hráč fínskeho klubu SaiPa Lappeenranta a v 53 zápasoch získal 41 kanadských bodov za 15 gólov a 26 asistencií. V roku 2012 získal ocenenie pre najlepšieho hráča fínskej ligy.