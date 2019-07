Začala sa nová sezóna Fortunaligy: Ružomberok si poradil s Nitrou

MFK Ružomberok – FC Nitra 1:0 (0:0)



Gól: 90.+ Takáč. Žlté karty: J. Maslo – Podhorín, Farkaš, Štefanec. Rozhodovali: Sedlák – Štrbo, Ferenc, 1530 divákov.



Ružomberok: Krajčírik – Čurma, J. Maslo, Twardzik (69. Jonec), Mojžiš – Qose, Takáč – Gerec, Kostadinov, Hašek (85. Regáli) – Novotný (58. Brenkus)



Nitra: Šípoš – Magda, Kuník, Farkaš, Dubeň, Šumovský – Tancík (52. Fabiš), Podhorín (80. Štefanec), Bílovský, Chobot (75. Ristovski) – Gatarič

Dunajská streda začala proti Zlatým Moravciam

ViOn Zlaté Moravce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (1:0)



Góly: 21. Duga - 68. a 88. Kalmár. Rozhodcovia: Kružliak – Hancko, Bednár, ŽK: Grozdanovski, Válovčan, Pintér – Rodolfo, Ramirez 3217 divákov.



ViOn Zlaté Moravce: Pindroch – Brašeň, Asanovič, Pintér, Čögley – Kovaľ (78. Orávik), Duga, Grozdanovski, Válovčan – Ďubek (72. Rodrigues), Tkáč (58. Richtárech)



DAC Dunajská Streda: Jedlička – Davis, Beskorovajnyj, Kružliak, Koštrna – M. Vida – K. Vida, Kalmár, Ronan, Rodolfo (46. Čmelík) – Ramirez

Na snímke Denis Duga Zlaté Moravce v zápase 1. kola Fortuna ligy FC ViOn Zlaté Moravce - DAC 1904 Dunajská Streda v Zlatých Moravciach 21. júla 2019. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Spartak sa stretol so Sereďou

FC Spartak Trnava - ŠKF iClinic Sereď 2:0 (1:0)



Góly: 19. Halilovič, 59. Mitrea (z 11 m). Rozhodovali: Marhefka - D. Hrčka, Hrmo, ŽK: Mitrea, Dangubič, Záhumenský, Tešija - Michalík, Špehar, Sus, Ba, Slaninka, Jureškin, 3918 divákov.



FC Spartak Trnava: Rusov - Mesík, Mitrea, Záhumenský - Oršula, Tešija, Dangubič, Halilovič, Lovat (82. Marinkovič) - Sobczyk (8. Kelemen), Tavares (77. Mihálek)



ŠKF iClinic Sereď: Iliev - Sus, Michalík (84. Hučko), Ba (60. Pankaričan), Slaninka - Ventúra, Adekuoroye - Iván, Baez (46. Jureškin), Ulrich - Špehar

Na snímke radosť hráčov Trnavy po strelení gólu v zápase 1. kola Fortuna ligy FC Spartak Trnava - ŠKF iClinic Sereď v Trnave 21. júla 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Majstrovský Slovan vstúpil do novej sezóny výhrou 3:1 u nováčika

FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:1)



Góly: 65. Abrahám - 8. Čavrič, 53. a 85. Šporar (prvý z 11 m). ŽK: Nosko, P. Jacko, Tesák - Dražič. Rozhodovali: Chmura – Benko, E. Weiss, 2602 divákov.



Pohronie: Jenčo – Hatok, P. Jacko, Nosko, Tesák – Sojka (61. Klec), Pellegrini – Blahút (73. D. Hrnčár), Badolo (29. Mészáros), Abrahám – Zachara



Slovan: Greif – Bajrič, Abena, Božikov, Suchockij – Nono – Dražič (86. Daniel), Holman (78. De Kamps), Ratao (72. Moha) – Čavrič, Šporar

Na snímke zľava Kenan Bajrič (Slovan) a Patrik Jacko (Pohronie) v zápase 1. kola Fortuna ligy FK Pohronie - ŠK Slovan Bratislava v Žiari nad Hronom 20. júla 2019. Foto: TASR - Ján Krošlák

Ružomberok 21. júla (TASR) - V 1. kole Fortuna ligy 2019/2020 zvíťazili futbalisti Ružomberka nad Nitrou 1:0 vďaka gólu Dalibora Takáča v nadstavenom čase.Prvú nebezpečnú koncovku priniesla 16. minúta, keď po druhom rohovom kope Liptákov hlavičkoval Qose, ale nepotykal si s presnou muškou. Potom sa pod Čebraťom dlho nič vážne neudialo, hra sa prelínala v strede ihriska. Medzi 40. a 41. minútou sa Ružomberčania postarali o obrovský závar pred bránou Nitry. Najprv Hašek spoza veľkého vápna poriadne natiahol Šípoša a po následnom rohovom kope, ktorý zahrával Takáč, Mojžiš hlavou opečiatkoval brvno. Pri Gerecovej šanci Magda vykopol loptu spred prázdnej brány a potom Gerec v sľubnej pozícii nedokázal dať svojej koncovke žiadúcu razanciu. Nitrania v prvej polovici nevyslali ani jednu strelu medzi žrde a ani neohrozili brankára Krajčírika.Druhé dejstvo sa nieslo v znamení ružomberského búšenia do Nitry, ktorá všetky sily podriadila defenzíve a len sporadicky vyrážala dopredu. Ružomberčania sa tlačili pred šestnástku hostí, ale dvierka dovnútra si neotvárali. S blížiacim sa záverom už Nitra iba bránila a všetko podriadila, aby si vzadu udržala nulu. No napokon to nedokázala, v nadstavenom čase skóroval Takáč po prihrávke Brenkusa. V závere ešte Kostadinov netrafil prázdnu bránu FC.V 1. kole Fortuna ligy 2019/2020 zvíťazili futbalisti Dunajskej Stredy na ihrisku Zlatých Moraviec 2:1. O obrat hostí sa postaral dvoma gólmi maďarský stredopoliar Zsolt Kalmár.O prvú útočnú akciu zápasu sa postarali hostia, ktorým patril aj úvod zápasu. V 20. minúte po akcii Kalmára mieril tesne vedľa bránky Kristopher Vida. Vzápätí sa však ViOn dostal do vedenia, keď center Ďubeka po štandardke predĺžil Asanovič na Denisa Dugu a ten hlavou rozvlnil sieť - 1:0. Hostia sa potom snažili čo najskôr vyrovnať, mali loptu častejšie na kopačkách, ale museli si dávať pozor na zadné vrátka. Potrestať ich mohol v 34. minúte Kovaľ, jeho strelu Jedlička vytesnil na brvno. Rovnako dopadol na druhej strane pokus K. Vidu. Brankár DAC-u zachránil tím aj na konci polčasu po šanci Tkáča.V druhom polčase mali opäť veľké šance domáci, ale hostia odolali. Tri nevyužité pokusy ViOn napokon veľmi mrzeli. V 68. minúte totiž najskôr Zsolt Kalmár vyrovnal na 1:1 a ten istý hráč napokon rozhodol o triumfe Dunajskej Stredy. V 88. minúte sa k nemu dostala lopta po prihrávke od Kružliaka a maďarský reprezentant už nemal problém dostať loptu do siete.Futbalisti Spartaka Trnava vstúpili do nového ročníka Fortuna ligy 2019/2020 nedeľňajším víťazstvom 2:0 nad ŠKF iClinic Sereď. Skóre stretnutia otvoril Emir Halilovič, po zmene strán stanovil rezultát z jedenástky rumunský stopér a kapitán mužstva Bogdan Mitrea. Trnavčania sa v 2. kole ligy predstavia na budúcu nedeľu v Žiline, Sereď o deň skôr hostí Senicu.Po štvrtkovom postupe v Európskej lige začali domáci s elánom a snahou čo najskôr ohroziť sereďskú bránku. V 8. min odstúpil pre zranenenie na hlave mladý Sobczyk a nahradil ho Kelemen. V 13. min dostal loptu do šestnástky Trnavy Ulrich, ale vysoko prestrelil. V 19. min sa diváci dočkali prvého gólu, keď po priamom kope Lovata prestrelil spleť nôh v sereďskej šestnástke Halilovič. Krátko pred skončením prvej tridsaťminútovky po prihrávke Záhumenského netrafil Dangubič. Trnava mala dobrú šancu v 38. min, keď zahrávala priamy kop asi zo 17 metrov, ale rozohrávajúci Tešija aj zakončujúci Lovat celú akciu pokazili. V závere prvého polčasu na center Kelemena nedočiahol Dangubič a na opačnej strane roztlieskal hľadisko brankár Rusov, ktorý kryl nebezpečný center Adekuoroyeho.V úvode druhého polčasu po rohu hostí hlavičkoval Ba tesne vedľa ľavej žrde a z následného protiútoku strela Haliloviča minula sereďskú bránku. V 59. min padol druhý gól domácich, keď Slaninka fauloval v šestnástke Tavaresa a Mitrea nariadený pokutový kop s istotou premenil. Hostia sa nevzdávali a snažili sa odpovedať, ale Trnavčania ich do zakončenia nepúšťali. V 75. min zahral priamy kop hosťujúci Adekuoroye, ale brankár Rusov efektným zákrokom vyrazil loptu smerujúcu do ľavého horného rohu. O dve minúty Oršula opečiatkoval pravú žrď bránky Ilieva. Záver zápasu sa dohrával v pokojnom tempe a Trnavčania ho doviedli do víťazného konca.Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotňajšom zápase 1. kola Fortuna ligy 2019/2020 na pôde nováčika FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 3:1. Dvakrát skóroval najlepší strelec uplynulého ročníka súťaže Andraž Šporar, raz sa v drese úradujúceho majstra presadil Aleksandar Čavrič.