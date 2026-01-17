< sekcia Šport
Záchranári pomáhali skialpinistovi v Nízkych Tatrách so zlomenou nohou
Partizánska Ľupča 17. januára (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) v piatok (16. 1.) v Nízkych Tatrách pomáhala dvojici slovenských skialpinistov, z ktorých si jeden pádom privodil zlomeninu predkolenia. HZS o tom informovala na svojom webe.
Obaja skialpinisti sa nachádzali v žľabe Viedenka pod Zámostskou hoľou. „Na pomoc im odišli piati horskí záchranári z Oblastného strediska Nízke Tatry - Jasná. O súčinnosť bola požiadaná aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorej sa však pre nepriaznivé podmienky nepodarilo vzlietnuť,“ priblížili z HZS.
Po príchode na miesto horskí záchranári pacienta vyšetrili, ošetrili a transportovali saňami dolinou ku chate v osade Magurka, kde ho odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.
