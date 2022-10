Začína sa 106. sezóna NHL. Ktoré dátumy si zapamätať?

Bratislava 5. októbra (OTS) - Nastúpia doň po maximálne úspešnom drafte dvaja Slováci, ktorých si kluby vybrali z prvých dvoch miest. Juraj Slafkovský aj Šimon Nemec začínajú svoju zámorskú kariéru v Montreale, resp. New Jersey. A my sa máme na čo tešiť.Sezóna, v ktorej sa predstaví opäť 32 tímov rozdelených do 2 konferencií (25 z USA a 7 z Kanady), sa začne u našich západných susedov. V pražskej O2 aréne sa 7. a 8. októbra divákom v rámci NHL Global Series predstavia San Jose Sharks a Nashville Predators. Nemuselo to tak ale byť. Dominik Hašek sa vyslovil za to, aby Česká republika kvôli ruskej invázii na Ukrajine neumožnila vstup ruským hráčom. Tieto slová niekdajšej brankárskej hviezdy si osvojilo aj české ministerstvo zahraničných vecí a poslalo žiadosť na vedenie NHL, aby Rusi do Čiech necestovali.Zástupcovia San Jose sa však k tejto žiadosti vyjadrili celkom jasne s tým, že buď pocestujú všetci alebo nikto. Česká republika nakoniec ustúpila a zápasy sa tak odohrajú. Aj s ruskými hráčmi. Niet pochyb, že O2 aréna bude praskať vo švíkoch. Okrem samotného zápasu sa môžu tešiť aj na svojho krajana Tomáša Hertla, vlani druhého najproduktívnejšieho hráča Sharks.Po základnej časti bol bodový rozdiel medzi tímami priepastných 20 bodov v prospech Predátorov. San Jose však môže mať vďaka Hertlovi naklonených českých priaznivcov na svoju stranu a tí môžu hráčom vytvoriť takmer domáce prostredie. Minimálne jeden zápas by tak mohli vyhrať.Okrem Prahy bude dejiskom zápasu NHL v Európe ešte aj fínske Tampere. V modernej Nokia Aréne si v dvojzápase s Colombus Blue Jackets zmeria minuloročný víťaz Stanleyho pohára Colorado Avalanche.Náš tip: Oba zápasy výhra Colorada. Columbus skončil v ostatnej sezóne „pod čiarou“ znamenajúcou postup do play off a náročné to budú mať aj v sezóne 2022/2023. Naopak, ak by Colorado po minuloročnej úspešnej sezóne nepostúpilo do play off, hovorilo by sa o veľkom prekvapení.Hrací systém počíta v NHL sezóne 2022/2023 s celkovo 1312 zápasmi základnej časti. Každý tím ich odohrá 82. Tri až štyri proti divíznym súperom, 3 zápasy proti tímom z rovnakej konferencie, ale druhej divízie a dva zápasy proti 16 tímom z druhej konferencie. Stávková kancelária Fortuna favorizuje na zisk Stanleyho pohára vlaňajších finalistov, hneď za nimi Toronto, Floridu, Carolinu, Calgary a Edmonton.Slovenských fanúšikov budú už tradične zaujímať najviac zápasy tímov, v ktorých pôsobia ich krajania. Táto sezóna bude výnimočná. Prvýkrát v histórii sme mali draftovú jednotku a aby toho nebolo málo, hneď aj dvojku. V prípravných zápasoch sa vo výbornom svetle ukazoval aj ďalší mladík, už tento rok si tak NHL zahrá okrem Slafkovského a Nemca možno aj Filip Mešár. Toho z celkového 26. miesta draftoval, rovnako ako Slafkovského, Montreal. Pred koncom kempu ho tím síce vyradil a sezónu tak začne v AHL alebo niektorej inej lige, výkonmi si však môže vypýtať aj nomináciu na niektorý zápas NHL.Z tohto pohľadu sa môžeme tešiť na kanadské derby počas 4. hracieho dňa, kedy Montreal hostí hráčov Toronta Maple Leafs. Ako sa zapíše Juraj Slafkovský vo svojom debute v NHL?Náš tip: Výhra Toronta.Favoritom zápasu je Toronto, čo podčiarkujú aj prípravné zápasy, v ktorých sa hráčom Canadiens príliš nedarilo.Fanúšikovia najlepšej hokejovej ligy sveta si do diára určite zapíšu aj ďalšie atraktívne dátumy:The Winter Classic sa odohrá na štadióne Fenway park bejzbalového tímu Boston Red Sox. Boston Bruins tam 2. januára 2023 privíta Pittsburgh Penguins.The All-Star Weekend je naplánovaný na 3.- 4. februára 2023, dejiskom bude FLA Live Arena, domovský stánok tímu Florida Panters.1. repríza minuloročného finále bojov o Stanleyho pohár medzi Coloradom Avalanche a Tampou Bay Lightning si môžete pozrieť 9. februára, odvetu o 5 dní neskôr.The Stadium Series – pre laikov možno menej známy názov podujatia sa koná, podobne ako Winter Classic, pod holým nebom. Túto sezónu sa uskutoční 18. februára v Severnej Karolíne. Hokejky si na štadióne Carter – Finley Stadium skrížia hráči Caroliny Hurricanes a Washingtonu Capitals.Posledné roky sme si zvykli, že počet Slovákov, ktorí si zahrajú NHL, sa neustále znižuje. A tých, ktorí majú isté miesto v prvom tíme hneď od úvodu sezóny, je ešte menej. Tohtoročný draft môže túto nepriaznivú štatistiku zvrátiť. Čo už v tejto sezóne ukážu prvé hokejové zápasy . V nich určite nebudú chýbať opory zadných radov svojich tímov – Erik Černák z Tampy Bay a Martin Fehérváry obliekajúci dres tímu z hlavného mesta USA.Vo výbornej forme sa v prípravných zápasoch ukazoval útočník New Jersey Devils Tomáš Tatar, veríme, že mu sezóne vyjde lepšie ako tá minulá. O miesto v základnej zostave Anaheimu Ducks sa statočne bije Pavol Regenda, jeho šance na štart v NHL sú pomerne vysoké, príprava mu vyšla na výbornú. Otázkou tiež zostáva pôsobenie Jaroslava Haláka, ktorý si svoj pobyt v zámorí síce predĺži, či však bude pravidelne na súpiske nového zamestnávateľa - New Yorku Rangers, ukáže až čas.