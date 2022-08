Začína sa Bundesliga s Pekaríkom i Dudom, Bayern opäť topfavorit

Mníchov 4. augusta (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov odštartujú v piatok boj o obhajobu majstrovského titulu v nemeckej Bundeslige duelom na ihrisku víťaza Európskej ligy Eintrachtu Frankfurt (20.30 h). Bavori vyhrali desať predchádzajúcich ročníkov najvyššej súťaže a napriek letnému odchodu topkanoniera Roberta Lewandowského sú opäť jasný favorit na prvenstvo.



Lewandowski, ktorý počas ôsmich rokov nastrieľal v drese Bayernu 344 gólov v 375 dueloch, si "vynútil" odchod do Barcelony, no káder úradujúceho šampióna vystužili Sadio Mane a Matthijs de Ligt. "S týmito výnimočnými posilami sú Mníchovčania opäť favorit číslo jeden. Lipsko, Leverkusen i my by sme ich samozrejme neradi videli opäť na tróne," odpovedal šéf exekutívy Borussie Dortmund Hans-Joachim Watzke v ankete bundesligových klubov pre agentúru DPA, v ktorej sa respondenti unisono zhodli - majster bude opäť Bayern Mníchov.



Minulý víkend Bayern potvrdil ambície triumfom v nemeckom Superpohári, keď na ihrisku RB Lipsko vyhral 5:3. Do streleckej listiny sa zapísalo päť rôznych strelcov a medzi nimi i Mane, najvýraznejšia posila z Liverpoolu. "Máme špičkový káder. Všetci chcú byť ešte lepší ako v minulej sezóne a získať viac trofejí. Chceme potvrdiť svoju silu," vyhlásil CEO Bayernu Oliver Kahn. Kouč Lipska Domenico Tedesco by v jubilejnej 60. bundesligovej sezóne (štart v roku 1963) rád naháňal bavorský klub na špici čo najdlhšie, ale je mu jasné: "Bayern je určite najväčší adept na zisk majstrovskej trofeje. My sme ambiciózni a chceme sa opäť kvalifikovať do Ligy majstrov, ale bolo by z našej strany trúfalé hovoriť o titule, či nebodaj si to dať v tejto sezóne ako náš cieľ."



Vicemajstrovský Dortmund inkasoval v minulom ligovom ročníku 52 gólov, čo bolo najviac z osmičky top tímov a v lete preto posilnil defenzívu o reprezentantov Niklasa Süleho z Bayernu a Nica Schlotterbecka z Freiburgu. Vpredu by mal viac možností najmä na krídlach priniesť mladík Karim Adeyemi, ktorý prestúpil zo Salzburgu a na poste defenzívneho stredopoliara je nováčikom v kádri Salih Özcan z Kolína. Odchod strelca Erlinga Haalanda do Manchestru City by mal pomôcť zaceliť Sébastien Haller z Ajaxu, no len nedávno sa podrobil operácii nádoru na semenníkoch a termín jeho návratu na trávniky je nejasný.



Dortmund dokázal ako doteraz posledný uchmatnúť titul Bayernu, majstrom bol dvakrát za sebou v rokoch 2011 a 2012. Okrem neho a Lipska sa do boja o popredné priečky plánuje zapojiť aj Bayer Leverkusen s dvojicou českých legionárov Patrikom Schickom a Adamom Hložekom, hoci v domácom pohári pred týždňom senzačne vypadol už v prvom kole s treťoligovým Elversbergom.



Slovensko bude mať v novej bundesligovej sezóne dvojnásobné zastúpenie - už svoju desiatu bundesligovú sezónu v drese Herthy Berlín absolvuje obranca Peter Pekarík a napriek špekuláciám o možnom odchode figuruje naďalej v kádri 1. FC Kolín stredopoliar Ondrej Duda. Ďalší slovenský reprezentant László Bénes zamieril v lete z Borussie Mönchengladbach do druholigového Hamburgu.



Vzhľadom na tohtoročné MS v Katare bude mať Bundesliga netradične dlhú zimnú pauzu. Posledné kolo pred svetovým šampionátom je na programe cez víkend 12. a 13. novembra, najvyššia súťaž bude potom pokračovať až 20. januára.