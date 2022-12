Zagrapan ukončil hráčsku kariéru a rozšíril trénerský štáb Prešova

Prešov 5. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Zagrapan ukončil vo veku 35 rokov hráčsku kariéru. Pri hokeji však zostane a pôsobiť bude ako jeden z asistentov trénera Juraja Faitha v extraligovom HC MV Transport Prešov. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Zagrapan má za sebou kariéru, v ktorej vystriedal viacero pôsobísk v Európe aj v zámorí. V roku 2005 ho draftoval klub Buffalo Sabres, ale do NHL sa nepresadil. Po päťročnom pôsobení v zámorských súťažiach QMJHL a AHL sa vrátil do Európy. Postupne si zahral v KHL, v českej extralige, v medzinárodnej EBEL i v druhej najvyššej súťaži vo Švajčiarsku. V sezóne 2016/2017 a v rokoch 2018-2021 obliekal dres Popradu. Do materského Prešova sa vrátil v ročníku 2021/2022, v ktorom pôsobil ako kapitán tímu. Jeho posledným pôsobiskom je Briancon v najvyššej francúzskej súťaži.



Vo funkcii asistenta trénera bude pôsobiť spoločne s doterajším asistentom Dušanom Brinckom a trénerom brankárov Rudolfom Jurčenkom.