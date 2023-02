Záhradník odišiel z Michaloviec na hosťovanie do Dunajskej Stredy

Michalovce/Dunajská Streda 22. februára (TASR) - Slovenský futbalový útočník Zoran Záhradník odišiel z MFK Zemplín Michalovce do DAC 1904 Dunajská Streda. Kluby sa dohodli na hosťovaní hráča do konca prebiehajúcej sezóny 2022/2023 s opciou na trvalý prestup. Informovala o tom oficiálna internetová stránka michalovského klubu.



K transferu došlo v záverečný deň prestupového obdobia (21. februára). Záhradník sa s michalovským dresom paradoxne rozlúčil v zápase práve proti Dunajskej Strede (0:2), v ktorom odohral prvý polčas. Zároveň to bol jeho prvý duel, v ktorom nastúpil v základnej zostave. Za Michalovce odohral vo Fortuna lige celkovo 15 stretnutí, v ktorých neskóroval.