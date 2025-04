ZAHRAJÚ SI O MEDAILY: Slováci porazili Nemecko 3:2 a sú v semifinále

MS v hokeji do 18 rokov - štvrťfinále /Allen/:



SLOVENSKO - Nemecko 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)



Góly: 37. Chovan (Mišiak, Radivojevič), 47. Tomka (Tomík, Rusznyák), 47. Radivojevič (Svrček, Chovan) - 54. Bleicher (Späth, Grin), 60. Penkin (Späth, Grin). Rozhodcovia: Borga (Švaj.), Druseiks (Lot.) – Albinati (Kan.), Urfer (Švaj.), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia 0:0, 641 divákov.





SLOVENSKO: Prádel - Radivojevič, Rusznyák, Čapoš, Lisý, Goljer, Kalman, Zubek - Mišiak, Chovan, Svrček - Straka, Chrenko, Nemec - Dubravík, Kalis, Tomík - Tomka, Kriška, Murin - Novák



Nemecko: Stuhrmann - Händel, Hempel, Warnecke, Bleicher, Rolsing, Krüger, Bicker - Schäfer, Schneider, Lewandowski - R. Griva, G. Griva, Willhöft - Zwickl, Grin, Penkin - Ziergiebel, Späth, Brandt - Reinwald

Allen 30. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti sa prebojovali do semifinále MS do 18 rokov v USA. Vo štvrťfinálovom zápase v Allene zdolali Nemecko 3:2 a tretí rok za sebou budú hrať na svetovom šampionáte o medaily. Ich súper v boji o finále bude známy až po skončení všetkých štvrťfinálových duelov.Mužstvo Martina Dendisa výrazne prestrieľalo svojho súpera (36:23), ale dlho nedokázalo prekonať brankára Lukasa Stuhrmanna. Až v 37. minúte otvoril skóre Ján Chovan. V tretej časti zvýšili vedenie Lukáš Tomka a kapitán Luka Radivojevič. Nemci sa v závere vrátili do hry zásluhou Maxa Bleichera a Maxa Penkin, ale vyrovnať už nedokázali.Slovenská "osemnástka" tak tretíkrát v sérii postúpila medzi najlepšiu štvorku na MS. Na predchádzajúcich dvoch šampionátoch vo Švajčiarsku a Fínsku obsadila zhodne štvrté miesto. Jej maximom na MS "18" je striebro z roku 2003 v Jaroslavli, v zbierke má aj bronz z MS 1999 v nemeckých mestách Füssen a Kaufbeuren.Slováci začali veľmi aktívne a snažili sa ohroziť Stuhrmanna z každej pozície. Svrček si vytvoril dve veľké šance, ale ani jednu nepremenil. V 9. minúte sa pripomenuli v ofenzíve aj Nemci, keď Gustavs Griva poslal puk pred bránku a od Radivojevičovej korčule skončil na žŕdke. Jeho brat Rihards mal tiež príležitosť, no Prádel podržal tím. Slovenskí hokejisti prestrieľali súpera v prvej tretine jednoznačne 13:3, ale nedokázali skórovať.V úvode druhej časti mohol otvoriť skóre Penkin, brankár Slovenska podržal mužstvo. Na druhej zakombinovali Chrenko a Straka, ktorý hľadal ešte Nemca, no spoza bránky nedokázal pretlačiť puk do siete. V polovici duelu sa na pravej strane kruhov uvoľnil Radivojevič, ale ešte hľadal pred odkrytou bránkou Tomku, ktorému znemožnil zakončenie Händel. Za krátko minul Chrenko. Slováci stupňovali tempo a čoraz častejšie sa hralo pred Stuhrmannom. V 36. minúte ešte z dobrej pozície Goljer neskóroval, no potom už Chovan zlomil nerozhodný výsledok. Síce najprv z úniku minul bránu, no o pár sekúnd bol opäť sám pred Stuhrmannom a strelou pomedzi betóny uspel. Svrček mohol zvýšiť vedenie, trafil však konštrukciu bránky. Niekoľko sekúnd pred prestávkou mohli Nemci vyrovnať, ale Prádel zlikvidoval tri veľké šance.Zverenci Dendisa napriek vedeniu pokračovali v ofenzívnom výkone. V 47. minúte Tomík predviedol skvelú indviduálnu akciu, našiel medzi kruhmi Tomka, ktorý zvýšil na 2:0. O 48 sekúnd zvýšil v presilovej hre kapitán Radivojevič a Slováci sa výrazne priblížili k postupu. Nemci však necelých šesť minút pred koncom tretieho dejstva znížili. Späth našiel pred bránkou voľného Bleichera, ktorý vrátil svoj tím späť do hry. V závere hrali power play a 38 sekúnd pred sirénou Penkin upravil už na 2:3. Nemci mohli aj vyrovnať, ale Rihards Griva vo veľkej šanci prestrelil bránku.