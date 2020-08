Zahraničný hráč Bratislava Capitals mal pozitívny test na COVID-19

Bratislava 1. augusta (TASR) - Jeden zo zahraničných hokejistov tímu iClinic Bratislava Capitals mal pozitívny test na koronavírus. Klub o tom informoval v sobotu prostredníctvom tlačovej správy bez zverejnenia identity. Účastník rakúskej ligy ICE-HL začne prípravu na novú sezónu 5. augusta bez neho.



"Pred prvým stretnutím v šatni sme dali pretestovať všetkých našich hráčov a celý realizačný tím, v snahe urobiť všetko pre to, aby sme predišli akýmkoľvek možným rizikám. Ukázalo sa, že hoci nejavil žiadne známky ochorenia, jeden z dvoch našich 'importov' má pozitívny test, takže až do vyliečenia zostáva vo svojej krajine v karanténe," uviedol viceprezident a generálny riaditeľ klubu Dušan Pašek.



Nakazený hráč doteraz nebol v kontakte so žiadnym iným hráčom Capitals, ani s niektorým členom realizačného tímu. K tímu sa pripojí po vyliečení a dvoch opakovaných negatívnych testoch na COVID-19.