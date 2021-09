Zajac ukončí kariéru ako hráč Devils

Newark 20. septembra (TASR) - Kanadský hokejista Travis Zajac ukončí oficiálne aktívnu činnosť ako hráč New Jersey Devils. Tridsaťšesťročný stredný útočník podpísal s tímom, v ktorom strávil takmer celú pätnásťročnú kariéru v NHL, jednodňový kontrakt.



Zajaca draftovali Devils v roku 2004 ako dvadsiatku. V NHL odohral 1037 zápasov základnej časti a zaznamenal 203 gólov a 349 asistencií. V play off pridal 71 štartov a 30 bodov (12+18). V apríli ho Devils vymenili do Islanders, kde absolvoval ďalších 27 duelov (2+2). Správu priniesla agentúra AP.