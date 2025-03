Bratislava 19. marca (OTS) - Adam, Lucia, Barbora a mnohí ďalší slovenskí športovci priniesli zo Svetových zimných hier Špeciálnych olympiád historických 34 medailí. Ich sny? Zajačik, kofola, encyklopédia. No na rozdiel od iných športovcov za reprezentáciu našej krajiny nedostanú odmeny. Pomôžeme im spoločne?Adam Kalafút z Košíc, Lucia Talarčíková a Barbora Féglová z Pezinka, Adam Hrabčák z Lipian, Michal Štubňa z Bratislavy, Martin Bednár z Beluše, Laura Vanková z Komjatíc, Petra Vráblová z Donovál a mnohí ďalší reprezentovali Slovensko na Svetových zimných hrách Špeciálnych olympiád v talianskom Turíne. Doniesli odtiaľ skvelých 34 medailí – 11 zlatých, 8 strieborných a 15 bronzových, čo je historicky najlepší výkon našej krajiny na takomto podujatí.Majú veľké srdcia, no ich sny sú jednoduché. Zajačik na hranie, obľúbená kofola, nová encyklopédia. Na rozdiel od iných olympionikov sa po návrate domov nedočkajú finančnej odmeny. Väčšinou sa na nich zabudne. Teraz máme však šancu to zmeniť!Študenti bratislavského lýcea C. S. Lewisa sa rozhodli konať a spustili unikátnu crowdfundingovú kampaň na podporu športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko. Ich cieľ? Vyzbierať finančné odmeny pre našich medailistov zo Svetových zimných hier v Turíne 2025 – jediných športovcov, ktorých Slovensko za ich víťazstvá neodmeňuje.," opisuje svoju motiváciu Peter Išpold, ambasádor Špeciálnych olympiád Slovensko.Každá Slovenka či Slovák im teraz môže pomôcť! Ak by každý prispel len 5 či 10 eur, títo výnimoční športovci si splnia všetky svoje sny. Pridať sa môžete aj vy! Podporte ich na StartLabe: https://www.startlab.sk/projekty/4199-nasa-krajina-ich-neoceni-ty-mozes-podpor-special-olympics- Pomôžeme im spoločne zmeniť ich svet? Už teraz vám za to veľmi ďakujú!