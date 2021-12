Zajcev bude Ottawe chýbať niekoľko týždňov

Ottawa 19. decembra (TASR) - Ruský hokejista Nikita Zajcev môže pre zranenie päty chýbať Ottawe Senators v zámorskej NHL až štyri týždne. V sobotu to potvrdil tréner tímu D.J. Smith.



Tridsaťročný obranca získal v 22 zápasoch prebiehajúcej sezóny dva body (1+1). "Ublíži to našej obrane. Hrá dobre a spolu s Thomasom Chabotom im to skutočne ide," povedal Smith. Zajcev odstúpil z piatkového zápasu proti Tampe Bay (1:2) už po štyroch minútach. "Senátorov" čaká najbližší zápas v noci na stredu proti St. Louis. Informácie priniesol portál TSN.