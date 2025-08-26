Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zakopnutie Liverpoolu odvrátil v závere zápasu 16-ročný debutant

Hráč Ryan Gravenberch z Liverpoolu sa teší z gólu počas zápasu 2. kola anglickej Premier League Newcastle United - FC Liverpool v Newcastli 25. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Úradujúceho majstra spasil pri svojom debute v drese „The Reds“ iba 16-ročný anglický útočník Rio Ngumoha, ktorý strelil víťazný gól na 3:2.

Londýn 25. augusta (TASR) - Futbalisti FC Liverpool sa po góle v 10. minúte nadstavenia druhého polčasu vyhli zakopnutiu v 2. kole ročníka na pôde Newcastlu United. Úradujúceho majstra spasil pri svojom debute v drese „The Reds“ iba 16-ročný anglický útočník Rio Ngumoha, ktorý strelil víťazný gól na 3:2.

Hostí poslal do vedenia v 35. minúte holandský stredopoliar Ryan Gravenberch, ktorý spoza šestnástky milimetrovo namieril a lopta si našla do siete aj s prispením žrde. Komplikácie pre Newcastle nastali v závere prvého dejstva, keď videl červenú kartu Anthony Gordon za zákrok na obrancu Virgila van Dijka. Zdalo sa, že je rozhodnuté, keď v úvodných sekundách po zmene strán pridal druhý gól Hugo Ekitike. Newcastle sa však ani v desiatich nevzdal. Pred uplynutím hodiny hry znížil Bruno Guimaraes a na priebežných 2:2 vyrovnal v 88. minúte dánsky útočník William Osula.

Liverpool napokon nedopustil stratu bodov. V stej minúte duelu vyšla hosťom kombinácia, ktorá vyústila do spätnej prihrávky Mohameda Salaha na maďarského stredopoliara Dominika Szoboszlaia. Ten intuitívne cítil za chrbtom nabiehajúceho spoluhráča, pekne loptu prepustil pomedzi nohy a prichystal priestor Ngumohovi, aby sa stal nečakaným hrdinom. Ten ponúknutú príležitosť nezahodil, chladnokrvne zakončil k žrdi a zariadil tri body pre Liverpool iba po necelých štyroch minútach na ihrisku.



Premier League - 2. kolo:

Newcastle United - FC Liverpool 2:3 (0:1)

Góly: 57. Guimaraes, 88. Osula - 35. Gravenberch, 46. Ekitike, 90.+10 Ngumoha. ČK: 45.+3 Gordon (Newcastle).
