Zálešák je v Rige ako doma, Slovákom predpovedá štvrťfinále

Na snímke vpravo Miroslav Zálešák (Slovensko) a vľavo brankár Edgars Masalskis (Lotyšsko) v súboji o puk v prípravnom hokejovom zápase , pred hokejovými majstrovstvami sveta v Nemecku 2010. Foto: TASR - Martin Baumann

Riga 29. mája (TASR) - Miroslav Zálešák reprezentoval Slovensko na dvoch svetových šampionátoch v hokeji. V roku 2010 v nemeckom Kolíne, premiérové štarty si však pripísal ešte skôr, v roku 2006 v Rige. V lotyšskej metropole nechýba Zálešák ani počas prebiehajúceho hokejového sviatku, do Rigy chodieva často. Piaty rok pracuje ako skaut pre klub NHL Colorado Avalanche a ako prezradil pre TASR, v tejto práci sa našiel.Zálešák si majstrovstvá sveta v Rige zopakoval po 15 rokoch, ale už nie ako hráč. "."Bývalý slovenský reprezentant má prostredie v Lotyšsku rád aj preto, lebo domáci sú hokejový národ. "."Slovenskí hokejisti na MS 2006 v Rige skončili celkovo na 8. mieste, vo štvrťfinále prehrali 1:4 s Kanadou. V jej tíme vtedy žiaril Sidney Crosby, ktorý sa stal najproduktívnejší hráč turnaja. Slovenský tím viedol tréner František Hossa, ktorý mal v kádri oboch svojich synov Mariána i Marcela. "," uviedol Zálešák.Dnes už 41-ročný bývalý hokejista prišiel do Rigy v úvodný deň šampionátu, videl tak už prvý zápas Slovenska proti Bielorusku. "."Zálešák sledoval aj zápas proti Švajčiarom, v ktorom Slováci prehrali hladko 1:8. V postup do štvrťfinále však verí. "."Okrem triumfu v sobotnom zápase nad Dánskom by Slováci potrebovali získať nejaký bod aj o deň neskôr so Švédskom, ktoré zatiaľ podáva na MS nevyrovnané výkony. "," dodal Zálešák.Skalický rodák sa zamyslel aj nad tým, prečo z jeho mesta nie je v reprezentácii viac hráčov. Slovenský fanúšik si Skalicu vždy bude spájať s fenomenálnym Žigmundom Pálffym, okrem neho a Zálešáka potom Slovensko reprezentovali na MS Juraj Mikúš, v súčasnom výbere je už spomínaný Studenič. Zálešák odpovedal na otázku, či v Skalici nechýba najvyššia súťaž: "Hráčov pre Colorado skautuje v Európe už piaty rok, hoci v NHL pôsobil v drese San Jose. Získať túto prácu nie je jednoduché a je o ňu veľký záujem. Bývalý slovenský reprezentant sa v nej našiel a veľmi ho napĺňa. Hoci aj za cenu častého odlúčenia od rodiny. "" poznamenal pre TASR.