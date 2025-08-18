Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
18. august 2025
Zalewski sa v rámci talianskej ligy sťahuje z Interu do Atalanty

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zalewski môže hrať na poste obrancu i ofenzívnejšie v strede poľa. S Atalantou sa dohodol na štvorročnom kontrakte.

Autor TASR
Bergamo 18. agusta (TASR) - Poľský futbalový reprezentant Nicola Zalewski zmenil dres v rámci talianskej Serie A. Dvadsaťtriročný univerzál prestúpil z Interu Miláno za približne 17 miliónov eur do Atalanty Bergamo.

Zalewski môže hrať na poste obrancu i ofenzívnejšie v strede poľa. S Atalantou sa dohodol na štvorročnom kontrakte. Iba v júni tohto roka ho Inter po hosťovaní z AS Rím získal na trvalý prestup za niečo viac ako šesť miliónov eur. Informovali o tom talianske médiá.
