< sekcia Šport
Zalewski sa v rámci talianskej ligy sťahuje z Interu do Atalanty
Zalewski môže hrať na poste obrancu i ofenzívnejšie v strede poľa. S Atalantou sa dohodol na štvorročnom kontrakte.
Autor TASR
Bergamo 18. agusta (TASR) - Poľský futbalový reprezentant Nicola Zalewski zmenil dres v rámci talianskej Serie A. Dvadsaťtriročný univerzál prestúpil z Interu Miláno za približne 17 miliónov eur do Atalanty Bergamo.
Zalewski môže hrať na poste obrancu i ofenzívnejšie v strede poľa. S Atalantou sa dohodol na štvorročnom kontrakte. Iba v júni tohto roka ho Inter po hosťovaní z AS Rím získal na trvalý prestup za niečo viac ako šesť miliónov eur. Informovali o tom talianske médiá.
Zalewski môže hrať na poste obrancu i ofenzívnejšie v strede poľa. S Atalantou sa dohodol na štvorročnom kontrakte. Iba v júni tohto roka ho Inter po hosťovaní z AS Rím získal na trvalý prestup za niečo viac ako šesť miliónov eur. Informovali o tom talianske médiá.