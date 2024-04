Zalka s Botekom sa v K2 prebojovali na dodatkovú OH kvalifikáciu

Na snímke kanoisti Csaba Zalka a Adam Botek v kategórii K2 muži na 500 m na prvých kvalifikačných pretekoch na Zemníku v Bratislave 27. apríla 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Výsledky 1. kvalifikačných pretekov na Zemínku:



muži:



K2 500 m: 1. Csaba Zalka, Adam Botek (ŠKP Bratislava) 1:28,520, 2. Denis Myšák, Samuel Baláž (ŠKP Bratislava) +0,680, 3. Milan Dörner, Ákos Gacsal (Dukla Trenčín/Komárno) +3,030



C2 500 m: 1. Peter Kizek, Eduard Strýček (ŠKP Bratislava) 1:43,360



ženy:



K2 500 m: 1. Katarína Pecsuková, Dagmar Čulenová (Dukla Trenčín/TTS Trenčín) 1:43,720, 2. Hana Zemánková, Hana Gavorová (Piešťany/Tatran Karlova Ves) +1,320, 3. Réka Bugárová, Sofia Bergendiová (ŠKP Bratislava/Vodácky klub Zlaté piesky) +1,950

Zalka je krok od splnenia olympijského sna: "Szeged milujem"

Bratislabva-Zemník 27. apríla (TASR) - Slovenský dvojkajak v zložení Csaba Zalka, Adam Botek sa 8.-9. mája predstaví na dodatkovej OH kvalifikácii v Szegede. V sobotu triumfoval na 500 m trati na 1. kvalifikačných pretekoch na bratislavskom Zemníku pred tandemom Denis Myšák, Samuel Baláž.Pre Zalku s Botekom to bola spoločná súťažná premiéra v K2.pochvaľoval si Zalka, ktorý bol v úlohe "háčika" lode.Botek si na Zemníku udržal nezdolanosť v dvojkajaku.povedal Botek.Tréner Peter Likér bol rád, že jeho zverenci splnili prvotný cieľ, v ich jazde však videl aj rezervy.V K2 žien potvrdili úlohu favoritiek Katarína Pecsuková s Dagmar Čulenovou. V C2 zvíťazili Peter Kizek s Eduardom Strýčkom.Už pred troma rokmi bol blízko k splneniu olympijského sna. Slovenský rýchlostný kanoista Csaba Zalka však neuspel v internom rozstrele a tak do Tokia išiel Erik Vlček, ktorý vybojoval spoločne so Samuelom Balážom, Denisom Myšákom a Adamom Botekom bronz v K4 na 500 m. Teraz delí Zalku opäť iba krok od toho, aby mohol súťažiť pod piatimi kruhmi.Spoločne s Botekom triumfovali v sobotu na bratislavskom Zemníku v K2 a prebojovali sa na májovú dodatkovú olympijskú kvalifikáciu v Szegede. Z Maďarska postúpi na OH 2024 v Paríži iba víťazná loď.uviedol Zalka.Priznal, že pred súbojom na Zemníku to bolo vyhrotené:Na Szeged, ktorý je spoločne s Duisburgom mekkou svetovej rýchlostnej kanoistiky, sa veľmi teší.povedal Zalka.