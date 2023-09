Zámčania zvládli derby s Nitrou. Musíme sa zobudiť, povedal Pobežal

Nitra 17. septembra (TASR) - Hokejisti Nitry majú za sebou nevydarený vstup do nového ročníka Tipos extraligy. "Corgoni" nebodovali ani v druhom stretnutí, keď v krajskom derby podľahli Novým Zámkom vysoko 2:6. Domáci tréner Antonín Stavjaňa po zápase uviedol, že ak hráči nezačnú akceptovať herný systém, dôjde k zmenám v kádri. Šestnásťročný nitriansky útočník Tomáš Pobežal, ktorý si otvoril strelecký účet v extralige uviedol, že celé mužstvo by sa malo zobudiť.



Ako prví sa z otváracieho gólu radovali Nitrania. V 8. minúte využil zaváhanie hosťujúcej defenzívy Pobežal, pre ktorého to bol prvý gól v najvyššej slovenskej súťaži. "Forčekovali sme ako každé striedanie. Následne Novozámčania urobili chybu, odrazilo sa mi to priamo pred brankára a ja som už iba vystrelil," povedal po stretnutí slovenský mládežnícky reprezentant, ktorý vo svojej piatkovej premiére proti Popradu (2:4) po zákroku na Kanaďana Garretta McFaddena duel nedohral.



Domáci v prvej desaťminútovke vyprodukovali tri vylúčenia, najmä tretie zo strany Filipa Bajteka bolo zbytočné. Český útočník po vhadzovaní stratil stabilitu a puk posunul rukou, za čo videl dvojminútový trest za zdržovanie hry. "Býci" mali k dispozícii početnú výhodu o dvoch hráčov, ktorú na vyrovnanie využil po devätnástich sekundách americký útočník Troy Loggins. O dve minúty neskôr sa Nové Zámky ujali vedenia, keď sa presadil Marc-Olivier Roy, no absolutórium si zaslúži najmä prihrávka Patrika Števuliaka, ktorá vyslala Roya do úniku.



Na začiatku prostrednej časti hry mala k dispozícii presilovku 5 na 3 aj Nitra a vyrovnať sa podarilo obrancovi Lukeovi Greenovi. Domáci zachytili momentum, vypracovali si niekoľko dobrých príležitostí, najmä Slovákova strela do brvna z bezprostrednej blízkosti volala v 30. minúte po góle. Ten mohli dať "corgoni" následne v štvorminútovej presilovke, no už po buly stratili puk a dôležitý presný zásah strelil v oslabení Loggins. Nitrania inkasovali vo vlastnej presilovke aj proti Popradu. "Jednoznačne sa to zlomilo za stavu 2:2, keď sme hrali presilovku a hneď na začiatku sme dostali gól po nedôraze a zle vyriešenej situácii. Vo zvyšku štvorminútovej presilovky sme nič neurobili," uviedol nitriansky kouč Antonín Stavjaňa.



Tretia tretina už bola v réžii Nových Zámkov. Domáci trpeli na veľmi zlú disciplínu, keď v záverečnom dejstve na ich strane svietilo až sedem dvojminútových trestov z čoho profitovali Zámčania trikrát. "Keď sme sa pripravovali, vedeli sme, že sa stretnú dva tímy, ktoré v prvom kole neuspeli. Chceli sme bodovať. Bolo dobré, že sme otočili stav v prvej tretine a vyhrali ju. Pomohol nám aj gól v oslabení na 3:2. Chalani predviedli výborný výkon od hráčov až po brankára. Fungovali nám presilovky i oslabenia, takže klobúk dole. Myslím si, že to víťazstvo sme si zaslúžili," poznamenal hosťujúci asistent trénera Ľubomír Hurtaj. Hostia uspeli na nitrianskom ľade už štvrtýkrát za sebou.



Nitrania podobne ako proti Popradu, inkasovali niekoľko gólov z kategórie lacných. Tréner Stavjaňa už pred štartom súťaže, ako aj po prvom kole kritizoval výkony legionárov, ktorí zaostávajú za očakávaniami. Proti Novým Zámkom to nebolo inak, druhý útok zložený zo zámorskej trojice Griffin, Gates, Bajkov nefungoval a český kormidelník počas duelu zamiešal zostavou. Duel nevyšiel najmä Gatesovi, ktorý si pripísal tri mínusové body a bol pri piatich zo šiestich inkasovaných gólov. Nevyznamenali sa ani Bajkov (-2) a dve mínusky mal na konte aj autor gólu Green. V tieni minuloročných výkonov zatiaľ zostáva aj brankár Libor Kašík, ktorý pustil za svoj chrbát 5 z 25 pokusov. "Hovoril som v šatni, že keď budeme takto hrať, tak sa nedá uspieť. Po prvom stretnutí som hovoril, že to bolo o nervozite, no dnes to boli zle riešené situácie. V utorok si to musíme ukázať na videu. Kto nechce akceptovať hru v tomto systéme, žiaľ, musíme to obmeniť. Nedá sa hovoriť si, že čakáme a raz to príde. Darčekov súperovi už bolo dosť," povedal Stavjaňa.



Na slová skúseného českého kormidelníka v mixzóne nadviazal aj Pobežal: "Každý chceme hrať niečo svoje a nedodržujeme celý systém. Musíme si k tomu sadnúť, ukázať si video a zobudiť sa."