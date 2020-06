New York 25. júna (TASR) - Zámorská futbalová MLS reštartuje sezónu 8. júla dvojzápasom Orlanda City s Interom Miami, resp. Chicagom Fire s Nashvillom FC. Tieto súboje otvoria viac ako mesiac trvajúci turnaj na Floride a budú prvé od 12. marca, keď MLS zastavil koronavírus a kluby v novej sezóne stihli odohrať iba dve kolá.



V tíme Chicaga pôsobí naturalizovaný slovenský reprezentant Boris Sekulič, okrem neho v profilige pôsobia aj ďalší slovenskí hráči Albert Rusnák (Real Salt Lake), Ján Greguš (Minnesota United) a Matej Oravec (Philadelphia Union).



Tímy rozdelia do šiestich základných skupín, po ktorých bude nasledovať play off a víťaz podujatia získa miestenku do Ligy majstrov CONCACAF. Hrať sa bude za prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov v Disney Worlde v Orlande bez prítomnosti divákov. Všetkých 26 tímov rozdelia do šiestich skupín - päť bude mať štyroch a jedna šiestich účastníkov. Prvé dva tímy z každej z nich postúpia do osemfinále, doplnia ich štyri najlepšie mužstvá z tretích miest. Finále je na programe 11. augusta.



Problémy môžu robiť pozitívne testy aktérov. Minulý týždeň potvrdil dva pozitívne prípady hráčov klub Atlanta United, v noci na štvrtok o jednom pozitívnom prípade futbalistu informoval aj klub Colorado Rapids. Hoci nik z nich nemá symptómy ochorenia COVID-19, museli do izolácie aj s rodinnými príslušníkmi. Rapids dočasne pozastavili tréningový proces a pretestujú celý tím. Prvý zápas by Colorado malo odohrať 13. júla proti Realu Salt Lake. Informovala agentúra AP.