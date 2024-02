Zámorská NFL sa budúci rok predstaví v Madride

Madrid 10. februára (TASR) - Zámorská liga amerického futbalu NFL sa budúci rok predstaví v Madride. Vedenie ligy oznámilo novinku v stredu s tým, že pôjde o prvý zápas základnej hracej časti v Španielsku. Uskutoční sa v domovskom stánku futbalového Realu Madrid na štadióne Santiago Bernabeu.



Mená tímov, ktoré tento duel odohrajú, ešte nie sú známe. Šéf NFL pre zahraničné záležitosti Peter O'Reilly však povedal, že jeden z nich bude pravdepodobne z Americkej konferencie (AFC), v ktorej majú tímy o jeden domáci zápas viac. Záujem podľa neho už prejavili viaceré mužstvá.



"Bolo by to skvelé, príležitosť, ktorá príde raz za život. Hneď teraz sa porozprávam s majiteľom a navrhnem to. Jediná možnosť, keď môžeme hrať mimo štátov. Bola by hlúposť nevyužiť to," povedal podľa AP Travis Kelce z tímu Kansas City Chiefs, ktorý už odohral zápasy v Nemecku, Veľkej Británii a Mexiku. Práve jeho tím ako víťaz Americkej konferencie v noci na pondelok zabojuje o Super Bowl proti San Franciscu 49ers.



Tento rok má NFL v pláne zápasy v Londýne, v jednom z nich sa predstavia Jacksonville Jaguars. Ďalší duel je na programe v Nemecku a historicky prvé stretnutie bude v Brazílii.