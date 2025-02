Zámorské derby okorenili 3 bitky za 9 sekúnd

Montreal 16. februára (TASR) - Dlho očakávané derby dvoch zámorských hokejových gigantov na Turnaji štyroch krajín okorenili tri pästné súboje, ktoré sa udiali v priebehu úvodných deviatich sekúnd. Už dve sekundy po prvom buly zápasu Kanada - USA (1:3) zhodili rukavice domáci Brandon Hagel a Matthew Tkachuk, hneď po nich sa pobili Sam Bennett a Brady Tkachuk a po ďalšom rozbehnutí hry sa pustili do seba aj Colton Parayko s J.T. Millerom.



Všetci inkasovali zhodne päťminútový trest. "Chaos - tak vyzerala prvá minúta," zhodnotil tréner Kanady Jon Cooper emóciami nabitý úvod duelu. Búrlivú atmosféru v montrealskom Bell Centre dokumentoval už samotný začiatok, keď publikum bučalo pri americkej hymne. Následne diváci zborovo zaspievali domácu hymnu "O Canada". Potom už nasledovalo úvodné buly a trojnásobná pästná konfrontácia. "Emotívny štart. Oba tímy chceli vyhrať. Aréna bola rovnako nastavená. Myslím si, že to bol fantastický začiatok. Bolo v tom veľa emócií, veľa intenzity. Presne to sme čakali," vyhlásil kapitán kanadského tímu Sidney Crosby. Hagel, ktorý sa v NHL nezvykne biť, ani chvíľu neuvažoval, že by mal pred pästným súbojom uhnúť: "Trochu sa hovorilo o tom, že títo chlapci prevezmú kanadský spôsob. Ale ja som to nechcel dovoliť." Bennett, známy svojou tvrdou hrou, nerobil z bitiek veľkú vedu: "Pár chalanov sa rozhodlo pobiť, to je všetko. Málokedy máte možnosť si obliecť reprezentačný dres a bojovať za svoju krajinu."



Tréner domácej reprezentácie Jon Cooper poznamenal, že chaotický úvod derby prevýšil aj ceremóniu pred úvodným zápasom Kanady na turnaji proti Švédsku (4:3 pp), keď fanúšikovia v Bell Centre pripravili obrovské ovácie domácemu rodákovi Mariovi Lemieuxovi: "Bolo to organické. Mám dojem, akoby sa desaťročná absencia medzinárodného hokeja vyparila v tej jeden a pol minúte."



Okrem šiestich päťminútových trestov dostal Miller aj dvojminútový za krosček, ale USA sa v oslabení ubránili. "Myslím si, že sme tým vyslali odkaz - toto je náš čas. Ocitli sme sa v nepriateľskom prostredí a chceli sme ukázať, že neustupujeme. Kanaďania zažili doma množstvo medzinárodných úspechov, majú jedných z najlepších hráčov na svete. Mali sme pocit, že je správne to v tom prostredí urobiť," vyslovil sa americký útočník Matt Tkachuk. "Treba zložiť poklonu aj súperovi, že spravil to isté, čo my. Oba tímy dali do toho veľkú energiu a po tretej bitke sa štadión otriasal v základoch. Bolo vzrušujúce sa na to pozerať."



Aréna sa dostala do varu, keď v 6. minúte Connor McDavid svojím nenapodobiteľným spôsobom nabral rýchlosť, presvišťal okolo obrancu Charlieho McAvoya a bekhendom prekonal amerického brankára Connora Hellebuycka. Kanadský výbuch radosti však hráči USA veľmi rýchlo uhasili. V závere 10. minúty McAvoy už druhýkrát neumožnil McDavidovi cez neho prejsť a tvrdo, ale čisto ho poslal na ľad. O necelú polminútu bolo skóre vyrovnané po rýchlej kontre a strele Jakea Guentzela. "To bol náš odkaz a jeden z veľkých okamihov zápasu. Kanada práve strelila gól, budova sa otriasala a Charlie v tej chvíľu zložil McDavida jedným z najtvrdších hitov, aký som kedy videl," pochválil spoluhráča Matt Tkachuk. V druhej tretine USA dokonali obrat zásluhou Dylana Larkina a v závere spečatil víťazstvo do prázdnej bránky svojím druhým gólom v zápase Guentzel. "Úvod naznačil, čo tento duel znamená pre hráčov. Bol to neskutočný zápas," spokojne konštatoval tréner USA Mike Sullivan.