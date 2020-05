Zámorské ligy by mohli pokračovať v Arizone

Phoenix 13. mája (TASR) - Zámorské profesionálne súťaže by mohli pokračovať v Arizone. Guvernér štátu Doug Ducey uviedol, že od soboty uvoľnia protiepidemiologické opatrenia, čo umožní konanie športových podujatí, samozrejme bez diváckej účasti.



Podľa agentúry AP už Ducey rokoval s predstaviteľmi hlavných líg MLB, NHL, NBA aj NFL o poskytnutí priestoru na pokračovanie sezóny. Výsledok však neprezradil. "Boj proti koronavírusu sa uberá správnym smerom. Samozrejme, športové podujatia by sa konali podľa bezpečnostných smerníc Centra na kontrolu chorôb (CDC) a bez divákov, začať by sme mohli od 16. mája," povedal Ducey.