Žampovci doplatili na vietor, Adam: Brány predo mnou ležali

Sölden 29. októbra (TASR) - Slovenskí lyžiari Adam a Andreas Žampovci doplatili na prvých pretekoch sezóny na nepriazeň počasia. V rakúskom Söldene počas 1. kola ich obrovského slalomu fúkal silný vietor, čo znemožnilo podať lepší výkon najmä Adamovi. Andreas ani neprešiel cieľom, no je rád, že sa po zranení opäť dostal do seriálu Svetového pohára. Preteky však napokon organizátori zrušili.



Adam vyšiel na trať so štartovým číslom 47, no počas jeho jazdy najviac zosilnel vietor a v cieli bol na priebežnej nepostupovej 39. pozícii. "Nechcem sa vyhovárať, sme outdorový šport, ale nepridá to človeku. Chcel som ísť naplno, chcel som podať top výkon, ale zrazu mi brány ležali v trati. Mal som ich v stope a musel som to redukovať. Išiel som do toho neskôr, rozhodilo ma to a fúkalo mi celú strminu," povedal v cieli.



Hneď po jeho jazde preteky pre extrémne silný vietor prerušili a neskôr ich úplne zrušili. "Na prejazde do strmej časti brány úplne ležali. Ani som nevedel, či mám ísť ďalej. Nedá sa to ovplyvniť. Pre mňa nebola problém hmla, horší bol vietor. Nevidel som ani aký je povrch. Musím si to zanalyzovať. Štart bol v poriadku, ale ako začalo fúkať, tak človek nevie ísť to, čo chce. Brány boli na zemi a ideálnu stopu som musel obchádzať. Tam to končí."



Po sobotných pretekoch žien nebola ideálna ani zjazdovka, Adam Žampa uviedol: "Keď sa jazdí po ženách, je to vždy mäkšie, ale dalo sa to. Dva roky nevyšlo babám počasie, teraz nám."



Andreas vyšiel v hornej časti dvakrát mimo línie, v polovici trate sa pokĺzol na vnútornej lyži a do ďalšej brány sa nezmestil. Tešilo ho však, že sa po januárovom zranení operácii opäť dostal na trať SP. "Išiel som vyššiu stopu, lebo som mal informácie, že na trati boli ´seky.´ Bol som až veľmi zhora, táto stratégia nefungovala. Som rád, že som za uplynulých 10 mesiacov odviedol takú prácu, že som tu mohol byť. Ale zranenie ma urobilo silnejším, cítim to tak. Sölden mi už pár rokov nevychádza, ale verím, že v ďalších pretekoch už budem v druhých kolách."



Mladšiemu z bratov nefúkal počas jazdy taký silný vietor, na trať vyštartoval s číslom 44. "Musím povedať, že pocitovo to bolo fajn, ale pozriem si video. Adamovi naozaj ležali brány na zemi. Jeho to ovplyvnilo, ale ja sa nemám na čo vyhovárať."



Bratov čakajú najbližšie dvoje preteky v obrovskom slalome vo Val d'Isere, na programe sú 9. a 10. decembra. "Desať dní sa budeme pripravovať kondične v Tatrách a potom budeme hľadať niečo, kde sa bude dať lyžovať pred Val d'Isere. Ale v celej Európe je veľmi teplo a nie je to ľahké," uzavrel Adam Žampa.