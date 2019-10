Žampovci nepostúpili z 1. kola, najrýcheljší bol Pinturault

Sölden 26. októbra (TASR) - Ani jednému zo slovenských lyžiarov nevyšiel vstup do novej zimy Svetového pohára. Z 1. kola nedeľného obrovského slalomu v rakúskom Söldene nepostúpili Adam Žampa ani jeho brat Andreas. Najrýchlejší bol Francúz Alexis Pinturault časom 1:07,10. Jeho krajan Mathieu Faivre však zaostal iba o dve stotiny sekundy. Tretí bol Švajčiar Marco Odermatt s mankom 0,33 s.



Mužskú sezónu odštartoval v slnečnom počasí, ktoré vydržalo na ľadovci Rettenbach celý víkend, úradujúci majster sveta v tejto disciplíne Henrik Kristoffersen. Nór je po odchode Marcela Hirschera veľký ašpirant na glóbusy, ale po prvom kole sa zaradil až na desiate miesto. Ďalší spolufavorit Pinturault ho prekonal o 0,80 s, jeho vedenie veľmi tesne ohrozoval Faivre s číslom 13. Medzi prvých desať sa vo výborných podmienkach prebojovali aj dvaja lyžiari z tretej desiatky štartovej listiny, Kanaďan Erik Read (č. 25) na piatej a domáci Rakúšan Stefan Brennsteiner (č. 26) na siedmej priečke.



Slovenskí reprezentanti nemohli pomýšľať na 2. kolo (13.00) už po svojom dojazde, keď obaja nabrali výrazný odstup vo vrchnej pasáži pred strminou. Adam Žampa skončil na 38. mieste, za Pinturaultom zaostal o 2,73 s. "Absolútne neviem, prečo som mal už hore takú stratu. Potom sa mi zdalo, že strminu som mohol pustiť trošku viac, myslím si, že spodok už bol fajn. Čo sa týka snehu, bolo to perfektné, len zrejme bolo potrebné ísť agresívnejšie. Trať je natoľko dobrá, že sa len potvrdili pozície, každý si zachoval to svoje. V snehu sa však robia 'seky' a v druhom kole sa to môže otočiť, lebo odstup medzi prvým a tridsiatym je minimálny a môžu byť veľké prekvapenia," povedal Adam Žampa v cieľových priestoroch. Mladší brat Andreas bol 53. so stratou 3,77 s: "Ešte je skoro hodnotiť, ale čo som videl, veľmi veľa som stratil hore. Musím sa pozrieť prečo, strmina bola fajn, to je moje. Tam som nejaký tridsiaty, čo by som chcel, ale hore a dole som úplne posledný. Uvidíme, máme päť týždňov do ďalšieho 'obráku' a čas sa zlepšovať."