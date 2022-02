Žampovcov čaká v slalome okrem súperov aj iná výzva, udrieť má mráz

Na archívnej snímke slovenský lyžiar Andreas Žampa v 2. kole obrovského slalomu mužov na ZOH 2022 v Pekingu v stredisku Jen-čching v nedeľu 13. februára 2022. Foto: TASR/AP

Jen-čching 15. februára (TASR) - Olympijský slalom mužov bude mať v stredu dvojnásobné zastúpenie slovenských lyžiarov. Adam a Andreas Žampovci budú súťažiť v tejto disciplíne po dlhom čase, no okrem neistoty, ako bude vyzerať ich výkon, bude hrať dôležitú úlohu aj iný faktor. Udrieť má totiž mráz a teplota by mohla klesnúť až na mínus 24 stupňov Celzia.Mladší zo súrodencov Andreas uviedol, že sa napriek dlhej slalomovej prestávke na preteky teší:V obrovskom slalome skončil Andreas na 16. mieste a životný výsledok na ZOH by ho mohol posunúť k dobrému výsledku aj v stredu:V obráku mali nielen Žampovci veľké problémy s podmienkami, keďže husto snežilo a od polovice trate bola veľmi zlá viditeľnosť. Počas slalomu by malo svietiť slnko, ale zároveň by malo byť veľmi mrazivo.uviedol Andreas Žampa.S tuhým mrazom bojujú aj biatlonisti v Čang-ťia-kchou. Mnohí z nich sa pred ním chránia nálepkami na tvár, mladší Žampa ich potrebovať nebude:Pekinská olympiáda sa koná v prísnych opatreniach proti šíreniu koronavírusu, no po športoviskách je vidieť reprezentantov rôznych krajín, ktorí sa chodia pozerať na krajanov alebo aj na iné hviezdy. Andreas Žampa by si v prípade možnosti tiež našiel tú svoju:/vyslaní redaktori TASR wr ny/