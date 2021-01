Žan Medved zo Slovana Bratislava na hosťovanie do Wisly Krakov

Bratislava 23. januára (TASR) - Slovinský futbalový útočník Žan Medved strávi zvyšok sezóny 2020/2021 na hosťovaní v poľskom klube Wisla Krakov. Hosťovanie zo Slovana Bratislava nezahŕňa opciu na trvalý prestup. Stále len 21-ročný útočník má so Slovanom dlhodobý kontrakt a je súčasťou dlhodobých plánov klubu.



V sobotu o tom informoval oficiálny web úradujúceho slovenského majstra. "V našom systéme na jedného útočníka má David Strelec výbornú formu a predpokladali sme, že Žan Medved by pri ňom mal nižšiu minutáž. Účelom hosťovania je, aby Žan pravidelne hrával a mohol bojovať o miesto v nominácii na majstrovstvá Európy do 21 rokov, kde by mohol byť prvým slovinským útočníkom. Hosťovanie nezahŕňa žiadnu opciu ani predkupné právo. So Žanom máme platný kontrakt, dlhodobo s ním počítame a veríme, že si zahrá na domácom šampionáte, a zároveň príde v lete ešte v lepšej forme, aby nám pomohol v novej sezóne,“ povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.