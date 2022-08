Zana podpísal dvojročnú zmluvu s tímom BikeExchange-Jayco

Rím 5. augusta (TASR) - Úradujúci majster Talianska Filippo Zana podpísal dvojročný kontrakt s austrálskym cyklistickým tímom BikeExchange-Jayco.



Dvadsaťtriročný vrchár pôsobil od roku 2020 v domácej stajni Bardiani-CSF-Faizane a do novej prestúpi po konci prebiehajúcej sezóny. Okrem národného titulu v pretekoch s hromadným štartom si v Bardiani pripísal aj celkové prvenstvo na Adriatica Ionica Race. Vlani vyhral české etapáky Sazka Tour a Grand Prix Jeseníky. "Je pre mňa splnený sen prísť do tímu ako je tento. Je to niečo, o čom som sníval, odkedy som v šiestich rokoch začal s cyklistikou," uviedol pre tímový web.



Zana je tratia posila BikeExchange-Jayco tento týždeň, pred ním podpísali zmluvy aj Ír Eddie Dunbar z Ineos Grenadiers a Austrálčan Chris Harper z Jumbo-Visma. Už v júni predĺžili kontrakty vrchár Simon Yates i univerzál Michael Matthews.