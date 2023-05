Zana vyhral 18. etapu Gira, ružový dres si udržal Thomas

výsledky 18. etapy (Oderzo - Val di Zoldo, 161 km):



1. Filippo Zana (Tal./Team Jayco-AlUla) 4:25:12 h, 2. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ) obaja rovnaký čas, 3. Warren Barguil (Fran./Team Arkea Samsic) +50 s, 4. Derek Gee (Kan./Izrael-Premier Tech) +1:03 min., 5. Aurelien Paret-Peintre (Fr./AG2R Citroën Team), 6. Marco Frigo (Tal./Izrael-Premier Tech) obaj +1:24, 7. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 8. Geraint Thomas (V.Brit./Ineos Grenadiers) obaja +1:56, 9. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +2:17, 10. Edward Dunbar (Ír./Jayco AlUla) +2:32

celkové poradie:



1. Thomas 76:25:51, 2. Roglič +29, 3. Almeida +39, 4. Dunbar +3:39, 5. Damiano Caruso (Tal./Bahrain Victorious) +3:51, 6. Lennard Kämna (Nem./BORA-hansgrohe) +4:27, 7. Pinot +4:43, 8. Andreas Leknessund (Nór./Team DSM) +4:47, 9. Thymen Arensman (Hol./ INEOS Grenadiers) +4:53, 10. Laurens De Plus (Bel./Ineos Grenadiers) +5:52





Val di Zoldo 25. mája (TASR) - Taliansky cyklista Filippo Zana (Jayco-AlUla) triumfoval v 18. etape Giro d´Italia. Druhý skončil po tesnom finiši Francúz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), tretí už s takmer minútovou stratou prišiel do cieľa jeho krajan Warren Barguil (Team Arkea Samsic). V boji o celkový triumf si Brit Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) v deň svojich 37. narodenín udržal ružový dres pred Slovincom Primožom Rogličom (Jumbo-Visma).Na pretekárov čakalo 161 kilometrov a ťažké kopce, z ktorých najzásadnejší bol záverečný, päť kilometrov pred páskou. V úvode etapy čakal na cyklistov rovinatý profil a priniesol množstvo útokov a takmer polovica jazdcov z balíka sa pokúsila dostať do denného úniku. Počas prvého stúpania sa menilo tempo, v jednom momente to vyzeralo, že má problém aj Roglič, no v úplnom závere kopca si to napokon Ineos odkontroloval a dopredu sa dostalo len sedem cyklistov.Pinot vyhral úvodné dve horské prémie dňa a výrazne sa priblížil k lídrovi Benovi Healymu v súťaži o modrý dres pre najlepšieho vrchára. Na šprintérskej prémii triumfoval Kanaďan Derek Gee (Izrael-Premier Tech), ktorý získal 12 bodov do cyklámenovej súťaže a trochu sa v nej priblížil vedúcemu Jonathanovi Milanovi (Bahrain Victorious). Pinot bol prvý aj na stúpaní Forcella Cibiana, prišiel si pre ďalších 18 bodov, čo znamenalo, že sa priebežne vrátil do modrého dresu.Deväť kilometrov pred páskou Pinot zvýšil tempo vpredu a držal sa ho iba Zana. V balíku však začal o kilometer neskôr udávať masívne tempo Sepp Kuss (Jumbo-Visma) pre Rogliča. Za ním zostali iba Thomas a Edward Dunbar (Jayco AlUla). Joao Almeida (Team Emirates) išiel za nimi s kolegom Jayom Vineom. Roglič zaútočil kilometer a pol pod vrcholom stúpania Coi. Thomas sa s ním držal, Dunbar zaostal. Pinot a Zana prišli bok po boku až na pásku, kde veľmi tesným rozdielom triumfoval taliansky cyklista. Tretí prišiel Barguil, štvrtý Gee. Pred favoritmi ešte aj Paret-Peintre a Frigo. Roglič prišiel do cieľa spolu s Thomasom a tak na Brita nič nezískal. Portugalčan Almeida stratil 21 sekúnd a klesol v celkovom poradí na tretie miesto za Slovinca.