Zaniola a Tonaliho vyšetrujú, opustili kemp talianskej reprezentácie

Londýn 13. októbra (TASR) - Futbalisti Sandro Tonali a Nicolo Zaniolo opustili kemp talianskej reprezentácie, ktorá sa pripravuje na zápasy kvalifikácie ME 2024 proti Malte a Anglicku. Dôvodom je fakt, že oboch hráčov vyšetruje turínska prokuratúra. Kouč Luciano Spalletti reagoval na situáciu povolaním náhradníkov Samuela Ricciho a Stephana El Shaarawyho.



"Bez ohľadu na povahu udalostí obaja hráči nie sú v požadovanom stave, aby mohli nastúpiť v nadchádzajúcich zápasoch. Federácia sa preto rozhodla umožniť im návrat do klubov," stojí vo vyhlásení Talianskej futbalovej federácie (FIGC). Tá nešpecifikovala o aký druh vyšetrovania ide, podľa agentúry DPA čelia obaja hráči podozreniu z nelegálneho stávkovania.



Taliansko v pozícii úradujúceho majstra Európy hostí v sobotu (14. októbra) Maltu a o tri neskôr pocestuje do Wembley, kde sa stretne s Anglickom v repríze finále EURO 2020.