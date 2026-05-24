Zanoncella vylúčili z pretekov, v špurte udrel súpera hlavou
Zanoncello obsadil na tohtoročnom Gire deviate miesto v 6. etape.
Autor TASR
Miláno 24. mája (TASR) - Talianskeho cyklistu Enrica Zanoncella vylúčili z pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu Bardiani CSF v záverečnom špurte 15. etapy trafil Roberta Donaldsona hlavou, čo vyústilo do nehody britského jazdca.
Dvadsaťosemročný Talian vybočil zo svojej dráhy a v hneve spôsobil nehodu počas rýchleho nájazdu na cieľovú čiaru. Za tento incident zinkasoval okrem diskvalifikácie aj pokutu 500 švajčiarskych frankov.
Zanoncello obsadil na tohtoročnom Gire deviate miesto v 6. etape. V celkovom poradí figuroval pred diskvalifikáciou na 144. priečke. Informovala o tom agentúra AFP.
