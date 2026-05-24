Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. máj 2026Meniny má Ela
< sekcia Šport

Zanoncella vylúčili z pretekov, v špurte udrel súpera hlavou

.
Trofej Giro d'Italia je vystavená pred začiatkom 14. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia na trati Aosta - Pila, dlhej 133 km v talianskom meste Aosta 23. mája 2026. Foto: TASR/AP

Zanoncello obsadil na tohtoročnom Gire deviate miesto v 6. etape.

Autor TASR
Miláno 24. mája (TASR) - Talianskeho cyklistu Enrica Zanoncella vylúčili z pretekov Giro d'Italia. Jazdec tímu Bardiani CSF v záverečnom špurte 15. etapy trafil Roberta Donaldsona hlavou, čo vyústilo do nehody britského jazdca.

Dvadsaťosemročný Talian vybočil zo svojej dráhy a v hneve spôsobil nehodu počas rýchleho nájazdu na cieľovú čiaru. Za tento incident zinkasoval okrem diskvalifikácie aj pokutu 500 švajčiarskych frankov.

Zanoncello obsadil na tohtoročnom Gire deviate miesto v 6. etape. V celkovom poradí figuroval pred diskvalifikáciou na 144. priečke. Informovala o tom agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Len skutoční filmoví fanúšikovia spoznajú tieto hlášky

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

A. Világi: Až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú NR SR

Najlepšia pizza na svete za 6 eur? Tá je jedine v Neapole