Zaostrené na neviditeľných
Ľudia s intelektuálnym znevýhodnením zomierajú predčasne - kvôli predsudkom.
Autor OTS
Bratislava 1. októbra (OTS) - Ľudia s intelektuálnym znevýhodnením zomierajú v priemere o 16 až 20 rokov skôr než bežná populácia. Ukázala to nová globálna správa medzinárodnej športovej organizácie Špeciálne olympiády „Zaostrené na neviditeľných“, ktorá odhalila, že za tým stoja prehliadané potreby ľudí s intelektuálnym znevýhodnením a vývinovým postihnutím (IDD), nedostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti a predsudky. Aj preto malo veľký význam, že hlas športovcov s intelektuálnym znevýhodnením zaznel priamo v Bruseli na historicky prvom Dni Európskej únie Špeciálnych olympiád (SO EU Day).
Ľudia s IDD sú na celom svete pri riešení svojich zdravotných potrieb často neviditeľní a zanedbávaní. Zdravotnícky systém ich prehliada, preto počas svojho života čelia neúmerne vysokému množstvu zdravotných problémov – od obezity, cukrovku, srdcových a respiračných ochorení až po duševné poruchy. Výsledkov je, že zomierajú v priemere o 16 až 20 rokov skôr ako je to u bežnej populácie – často na komplikácie, ktorým sa dalo predísť alebo ktoré by bolo možné lepšie zvládnuť včasným a rovnakým prístupom k zdravotnej starostlivosti.
Alarmujúce zistenia
Správa „Zaostrené na neviditeľných" prináša zistenia z prieskumov medzi viac než 1 000 ľuďmi s IDD a zdravotníckymi pracovníkmi vo viac ako 50 krajinách. Zistenia poukazujú na naliehavé problémy, ktorým čelia ľudia s IDD – vrátane obmedzenej dostupnosti služieb, predsudkov zo strany poskytovateľov, nedostatku školení medzi zdravotníckymi pracovníkmi, sociálnej stigmy, diskriminácie, nedostatočného zberu dát aj absencie cielených politík.
Aj preto malo veľký význam, že hlas športovcov so intelektuálnym znevýhodnením zaznel priamo v Bruseli na historicky prvom Dni Európskej únie Špeciálnych olympiád (SO EU Day). Podujatie sa konalo 24. – 25. septembra pri príležitosti 10. výročia Európskeho týždňa športu a spojilo športovcov, európskych politikov aj verejnosť.
Slovenskí športovci v srdci Európy
Slovensko reprezentovali Šimon Jakuš a Peter Išpold – úspešní reprezentanti športovej organizácie Špeciálne olympiády Slovensko, ktorí už dokázali získať medaily na svetových aj európskych podujatiach. V Bruseli sa zapojili do športových súťaží, diskusií a stretnutí s európskymi lídrami, kde ukázali, že šport je silným nástrojom inklúzie.
„Špeciálne olympiády Slovensko mi zmenili život, pretože mi dali šancu súťažiť v športe, ktorý milujem. Naučil som sa veriť v seba a prekonávať výzvy. Vďaka tréningom a súťažiam mám nových priateľov a cítim, že patrím do jednej veľkej rodiny. Šport ma robí šťastnejším, zdravším a odvážnejším aj v každodennom živote,“ povedal k svojej účasti v Bruseli Peter Išpold.
Foto: Peter Išpold
Politici a športovci bok po boku
Program zahŕňal športové súťaže Unified Sports Experience, kde športovci nastúpili spolu s politikmi v stolnom tenise a boccii, a symbolický Unified Walk spájajúci sídla Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Diskusie sa venovali aj rovnosti v zdravotnej starostlivosti, inkluzívnemu vzdelávaniu a európskemu športovému modelu.
„Je skvelé, že naši športovci dostali priestor v Bruseli, priamo v srdci Európy, a mohli sa stretnúť s európskymi lídrami a politikmi. Je nesmierne potrebné, aby hlas ľudí s intelektuálnym znevýhodnením zaznieval aj na tejto úrovni – a aby sa ich skúsenosti premietli do konkrétnych krokov. Šport ukázal, že inklúzia nie je charitatívne gesto, ale reálna cesta k silnejšej a spravodlivejšej spoločnosti,“ uviedla Eva Gažová, prezidentka Špeciálnych olympiád Slovensko.
Spoločný odkaz: robiť neviditeľných viditeľnými
Spojenie výsledkov správy „Zaostrené na neviditeľných“ a podujatia v Bruseli prinieslo jasný odkaz – ľudia s intelektuálnym znevýhodnením musia mať hlas pri rozhodovacích stoloch a rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti. Slovenskí športovci ukázali, že šport je cestou, ako ich príbehy a skúsenosti môžu inšpirovať zmenu aj na európskej úrovni.
• Dve tretiny ľudí s IDD nemajú možnosť rozhodovať o svojom zdraví. O liečbe často nerozhodujú sami alebo len výnimočne.
• Tri štvrtiny zdravotníkov hovoria, že im chýba špeciálne vzdelanie. Bez neho je ťažké poskytovať starostlivosť prispôsobenú potrebám ľudí s IDD.
• Bez dát niet zmien. Až 66 % odborníkov považuje lepší zber údajov o zdraví ľudí s IDD za nevyhnutný krok k systémovým zlepšeniam v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre ľudí s IDD.
Celú verziu vrátane metodológie a detailov nájdete tu.
