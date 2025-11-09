Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 9. november 2025Meniny má Teodor
< sekcia Šport

Zápas druhej španielskej ligy nedohrali po smrti diváka

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Rozhodca najprv v 20. minúte prerušil zápas a povolal zdravotníkov, ktorí sa snažili divákovi pomôcť.

Autor TASR
Madrid 9. novembra (TASR) - Nedeľný duel druhej španielskej ligy medzi futbalistami AD Ceuta a UD Almeria nedohrali po smrti diváka, ktorý skolaboval na jednej z tribún. Úmrtie 73-ročného fanúšika potvrdilo vedenie súťaže.

Rozhodca najprv v 20. minúte prerušil zápas a povolal zdravotníkov, ktorí sa snažili divákovi pomôcť. V hre sa pokračovalo po desaťminútovej pauze, no neskôr prišla správa o smrti fanúšika a zápas preto kompetentní predčasne ukončili za stavu 1:1. Informovala o tom agentúra AP.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Poznáte slovenské príslovia a porekadlá?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov