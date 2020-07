Zápas fedcupových tímov SR - ČR otvoria Schmiedlová s Vondroušovou

žreb priateľského stretnutia fedcupových tímov Slovensko - Česko

sobota 14.00, Anna Karolína Schmiedlová - Markéta Vondroušová, Viktória Kužmová - Tereza Martincová



nedeľa 14.00 Kužmová - Vondroušová, Schmiedlová - Martincová



Viktória Kužmová, Katarína Kužmová - Martincová, Viktória Kužmová - Vondroušová, Miriam Kolodziejová





žreb priateľského stretnutia daviscupových tímov Česko - Slovensko

sobota 11.00 Jiří Veselý - Lukáš Klein, Lukáš Rosol - Norbert Gombos



nedeľa 11.00 Veselý - Gombos, Rosol - Klein



Zdeněk Kolář, Jonáš Forejtek - Klein, Igor Zelenay





žreb priateľského strtenutia mužov do 23 rokov Slovensko - Česko



sobota: 10.30 Alex Molčan - Jiří Lehečka, Tomáš Líška - Tomáš Macháč



nedeľa: 10.30 Molčan - Macháč, Líška - Lehečka



Molčan, Líška - Dalibor Svrčina, Macháč



Bratislava/Praha 3. júla (TASR) - Slovenská tenisová dvojka Anna Karolína Schmiedlová a česká jednotka Markéta Vondroušová nastúpia v sobotu o 14.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre priateľského stretnutia fedcupových tímov. V druhom singli si na harde v NTC zmerajú sily slovenská jednotka Viktória Kužmová a česká dvojka Tereza Martincová. Rozhodol o tom piatkový žreb.Nedeľňajší program otvorí o 14.00 h súboj tímových jednotiek V. Kužmovej a Vondroušovej, následne sa predstavia Schmiedlová a Martincová. Do záverečnej štvorhry nominoval slovenský kapitán Matej Lipták sestry Viktóriu a Katarínu Kužmové, šéf českej lavičky Petr Pála nahlásil tandem Vondroušová, Miriam Kolodziejová.Priateľské stretnutie daviscupových tímov Česka a Slovenska v Prahe otvorí v sobotu o 11.00 h súboj Jiřího Veselého a Lukáša Kleina. V druhej dvojhre si na antukovom dvorci Sparty zmerajú sily Lukáš Rosol a Norbert Gombos. V nedeľu o 11.00 h najskôr nastúpia na kurt Veselý s Gombosom. V záverečnom singli si skrížia rakety Rosol a Klein. Vo štvorhre počíta český kapitán Jaroslav Navrátil s tandemom Zdeněk Kolář, Jonáš Forejtek. Slovenský kapitán Dominik Hrbatý chce dať príležitosť dvojici Klein, Igor Zelenay.Slovenky ťahali vo všetkých troch súťažných fedcupových stretnutiach s Češkami za kratší koniec. Naposledy sa obe družstvá stretli vo februári 2011, Liptákove zverenky podľahli súperkám 2:3. Muži sa pokúsia odplatiť federálnemu rivalovi prehru 1:3 z marcového bratislavského kvalifikačného súboja o postup na finálový turnaj Davisovho pohára v Madride. Najväčší podiel na víťazstve Česka mal Veselý, ktorý vo dvojhrách zdolal Jozefa Kovalíka i Andreja Martina. "Hoci Češky nie sú v najsilnejšom zložení a nastúpia bez zranenej Petry Kvitovej, škála a kvalita ich tímu je vysoká. Naše baby sa na zápasy tešia. Je to pre nás veľká výzva. Hoci ide iba o priateľský zápas, určite dajú do toho všetko," uviedol kapitán slovenského tímu Matej Lipták.Katarína Kužmová sa teší na premiéru vo fedcupovom tíme: "JViktória Kužmová vždy túžila po tom, aby si vo Fed Cupe zahrala po boku mladšej sestry.Slovenskí daviscupoví reprezentanti sa pokúsia odplatiť federálnemu rivalovi prehru 1:3 z marcového bratislavského kvalifikačného súboja o postup na finálový turnaj Davisovho pohára v Madride. Najväčší podiel na víťazstve Česka mal Veselý, ktorý vo dvojhrách zdolal Jozefa Kovalíka i Andreja Martina.zdôraznil Hrbatý. Gombos víta konfrontáciu s kvalitným súperom: