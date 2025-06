Zápas hráčov do 16 rokov prerušil v Nemecku konflikt fanúšikov

Berlín 7. júna (TASR) - Futbalový zápas medzi mládežníckymi mužstvami FC Erzgebirge Aue a FSV Zwickau prerušil konflikt maskovaných fanúšikov. Oba znepriatelené tábory sa proti sebe postavili v zápase hráčov do 16 rokov, stretnutie bolo po 12 minútach predčasne ukončené.



Polícia v stanovisku uviedla, že konflikt nastal po tom, čo priaznivci domácich napadli hosťujúci sektor. Štyria mladiství ľudia sa zranili, jedného z nich museli previezť do nemocnice. Obe východonemecké mestá sú od seba vzdialené len približne 30 kilometrov a majú medzi sebou dlhoročnú rivalitu. Na zápase bolo preto prítomných 4O policajtov, fanúšikom sa však podarilo utiecť do vedľajšieho lesa. Správu priniesla agentúra DPA.