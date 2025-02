Zápas hviezd NBA vyhral Tím Shaq, cenu MVP si prevzal Curry

San Francisco 17. februára (TASR) - Víťazom Zápasu hviezd basketbalovej NBA sa v noci na pondelok v San Franciscu stal Tím Shaq, ktorý vo finále zdolal Tím Chuck 41:25. Cenu MVP podujatia si prevzal Stephen Curry.



Rozohrávač Golden State Warriors získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča Zápasu hviezd druhýkrát v kariére po roku 2022, no tentokrát sa mu to podarilo v hale jeho domovského klubu. "Dnes to bola oslava mnohých skvelých vecí, hlavne toho, že som schopný hrať tak dlho po boku takýchto skvelých hráčov. Mali sme zodpovednosť ukázať šou a ja ďakujem tímu, že sa nám to podarilo," povedal podľa AFP Curry, ktorý dal vo finále 12 bodov. Ešte o tri body viac dal za tím víťazov, ktorému prepožičal meno bývalý hviezdny pivot Shaquille O'Neal, krídelník Bostonu Jayson Tatum. V drese neúspešného finalistu, pomenovanom na počesť Charlesa Barkleyho, nazbieral 11 bodov pivot San Antonia Victor Wembanyama.



Zápas hviezd sa hral prvýkrát v novom formáte. Hráči sa rozdelili do štyroch tímov, uskutočnili sa tri stretnutia - dve semifinále a finále. Víťazom stretnutia sa stalo mužstvo, ktoré dosiahlo prvé aspoň 40 bodov. NBA zmenou formátu reagovala na klesajúcu atraktivitu a sledovanosť podujatia, no novinka sa nestretla s úplným pochopením. "Celý rok pracujete, aby ste boli v Zápase hviezd a potom hráte do 40 a je koniec. Čo to robíme? Toto je absurdné, toto nie je basketbal," posťažoval sa podľa AFP Draymond Green, Curryho spoluhráč z Golden State, ktorý na zápase plnil úlohu spolukomentátora.



Zápas hviezd bol už dlhšiu dobu terčom kritiky najmä pre prístup hráčov, ktorí ho nebrali vážne. V období pandémie koronavírusu bola na stole aj otázka jeho zrušenia, no odmietla to hráčska asociácia, keďže viacerí hráči majú v zmluve finančný bonus, ak sa na ňom zúčastnia. "Liga sa snaží nájsť spôsob, ako duel zatraktívniť. Základom bolo priniesť divákom zábavu a zvýšiť mieru súťaženia na palubovke. Myslím, že sa to tento rok podarilo," podporil nový formát ďalší člen víťazného mužstva Damian Lillard z Milwaukee.