Zápas hviezd sa v roku 2027 uskutoční v domovskom stánku NY Islanders

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa oficiálneho webu súťaže sa Zápas hviezd uskutoční od 5. do 7. februára 2027.

Autor TASR
New York 25. októbra (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej súťaže NHL oznámilo, že v sezóne 2026/2027 sa v domovskej hale New Yorku Islanders - UBS aréne, uskutoční tradičný Zápas hviezd.

Toto víkendové podujatie sa naposledy uskutočnilo v roku 2024. V predchádzajúcom ročníku ho nahradil Turnaj štyroch krajín a v prebiehajúcej sezóne sa vo februárovom termíne mala uskutočniť akcia pred odletom hráčov na ZOH do Milána. Tú napokon zrušilo vedenie ligy.

